Estos son los 10 favoritos para Eurovisión 2023, según Spotify

El 13 de mayo veremos la final de Eurovisión y descubriremos quién levanta el preciado micrófono de oro, llevándose el festival a su país el próximo año. Antes de la final, las dos semifinales (martes 9 y jueves 11) nos dejarán ver las actuaciones completas de la mayoría de los países (las del Big 5 aparecerán en Youtube) y nos podremos hacer una idea de quiénes son los rivales más fuertes de Blanca Paloma, la represente de Esapaña. Hasta entonces tendremos que conformarnos con los pequeños vídeos de ensayos que ya están dejándose ver (este año los primeros están siendo publicados en el canal oficial de TikTok de Eurovisión) y con algunas otras formas para predecir el resultado. Por ejemplo, y al margen de las casas de apuestas, un indicador de popularidad muy a tener en cuenta en la carrera eurovisiva es Spotify, la mayor plataforma global de música en la que ya hay algunos vencedores. ¿Serán las canciones más escuchadas en Spotify las que luchen por la victoria en Liverpool? Repasamos las diez que más reproducciones acumulan, de menos a más.

10. Países Bajos

Artistas: Dion Cooper y Mia Nicolai

Canción: 'Burning Daylight'

Reproducciones: 4,4 millones

Empezamos este repaso con Países Bajos, que lleva una balada suave y climática cantada a dúo que defenderán sobre una plataforma giratoria y que podría funcionar muy bien en Eurovisión. ¿El problema? Que en las actuaciones de la gira promocional previa al certamen han sonado muy desafinados y se teme que cuando lleguen a su semifinal no estén a la altura de lo que la canción requiere. 'Burning Daylight' habla de pasar página cuando lo que tienes en la vida no funciona y empezar de nuevo y está compuesta por Dion y Mia junto a Duncan Laurence, ganador de Eurovisión 2019 con 'Arcade' (y otros dos compositores).

9. Israel

Artista: Noa Kirel

Canción: 'Unicorn'

Reproducciones: 5 millones

Noa Kirel es la diva pop por excelencia de este año, aunque no la única, y por ello las comparaciones con Chanel o Eleni Fureira ya han saltado. Ella trae una canción que nos habla del poder del unicornio, como metáfora de uno mismo (también hay quien piensa que habla de su país), y que combina sonidos actuales con orquesta y promete una puesta en escena movidita con un cubo de luces y dance break incluido. En su contra puede jugar que este año hay varias canciones pop de corte similar que pueden eclipsarse entre sí. Su juego de palabras "feminine"/"phenomenon" amenaza con ser de lo más pegadizo.

8. Chequia

Artista: Vesna

Canción: 'My Sister's Crown'

Reproducciones: 5,6 millones

Canción de empoderamiento femenino es la que traen las chicas de Vesna, un grupo de seis componentes, tres de ellas cantantes y tres músicos, que tienen el reto de trasladar al escenario de Liverpool toda la fuerza y magnetismo que desprenden en el videoclip con el que presentaron su candidatura. Mientras que en el vídeo las vimos con las caras pintadas y simulando ser títeres (la letra reza "we're not your dolls"/"no somos tus muñecas"), al certamen irán con vestidos rosas, como si de un culto místico se tratase. 'My Sister's Crown' está cantada en varios idiomas: checo e inglés son los principales, pero también tiene pinceladas de ucraniano y búlgaro.

7. Francia

Artista: La Zarra

Canción: 'Évidemment'

Reproducciones: 6,3 millones

La apuesta de La Zarra suena tal y como sonaría algo que esperases de Francia, pero, a la vez, resulta moderna y original. Su letra no descubre la rueda: es la típica historia sobre alguien que ha vivido una relación tormentosa, pero que de ahí aprende a ser más fuerte ("Elle ne sera plus jamais la même, cette fille d’avant"/"Nunca volverá a ser la misma, esa chica de antes"). No obstante, es una canción con mucho poderío y que construye una atmósfera envolvente hasta romper en el clímax, una estrategia perfecta para ganarse al público de Eurovisión en una sola toma. La cantante, con su estilismo, sus poses y sus largas uñas, desprende magnetismo para conquistar la cámara.

6. Reino Unido

Artista: Mae Muller

Canción: 'I Wrote A Song'

Reproducciones: 6,6 millones

Si antes decíamos que Países Bajos había despertado dudas por sus intervenciones promocionales, Reino Unido está en una posición similar desde la PreParty de Barcelona donde no dio la mejor versión de sí misma. Según dijo después, estaba resfriada en aquel momento. Sea como sea, su verdadera oportunidad está en su país el próximo 13 de mayo. 'I Wrote A Song', compuesta por ella misma (junto a Lewis Thompson y Karen Poole) trata también de una ruptura, pero Mae no tiene timpo de llorar y, canta, "en vez de eso escribí una canción sobre cómo de mal me trataste". ¿Ganará con su propuesta pop, a medio camino entre Lily Allen y Dua Lipa, en Eurovisión?

5. Polonia

Artista: Blanka

Canción: 'Solo'

Reproducciones: 9,1 millones

No se puede negar que 'Solo' es pegadiza, pero que sea una buena canción ya es harina de otro costal. La propuesta de Polonia, que poco pega con un país frío, parece salida de un Disco Estrella de hace una década y su videoclip viene a confirmar nuestras peores sospechas: es lo que cualquier guiri imagina de un verano en la Costa del Sol o en Ibiza, cliché tras cliché (pero sin balconing). Blanka proclamará que ahora está mejor sola con ritmos pachangueros, fuegos artificiales y un cambio de vestido sobre el escenario. Olvidable, sin duda, pero se entiende que acumule tantas reproducciones.

4. Finlandia

Artista: Käärijä

Canción: 'Cha Cha Cha'

Reproducciones: 16,5 millones

De la propuesta finlandesa ya hablamos cuando repasamos las canciones más originales de Eurovisión 2023, pero desde entonces el entusiasmo por Käärijä y su 'Cha Cha Cha' no ha hecho más que crecer. ¿Por qué? Pues porque si su propuesta en la preselección de su país, con ese look indescriptible del bolero verde fosforito y el torso al aire, ya llamaba la atención, los primeros vídeos de ensayos demuestran que en Liverpool hará algo similar pero elevado a su máxima potencia. En unos días le veremos subido a una caja enorme, con su sombra de gigante proyectada detrás, y no cabe duda de que sorprenderá a los espectadores y les hará bailar con su ingente energía. ¿Posible "winner alert"? Desde luego.

3. Noruega

Artista: Alessandra

Canción: 'Queen of Kings'

Reproducciones: 41,9 millones

Con un look de inspiración mitológica, la noruega Alessandra parece que acaba de bajarse de un barco vikingo futurista para cantarnos su trallazo pop sobre una "reina de reyes" que todo lo conquista. De hecho, su ritmo nos recuerda a canciones de piratas actualizadas. Será ella quien tenga el honor de ser la primera en cantar este año, algo que puede resultarle perjudicial (el público suele olvidarse del primer cantante cuando se van acumulando propuestas). Por muy pegadizo que sea su estribillo y aunque parta como una de las favoritas, lo de Noruega bien podría alcanzar el top 10 o quedarse sin clasificar en la semifinal. No descarten esto último.

2. Italia

Artista: Marco Mengoni

Canción: 'Due Vite'

Reproducciones: 46,1 millones

La medalla de plata de las reproducciones de Spotify es para un repetidor de Eurovisión, Marco Mengoni, quien quedó séptimo en el festival de 2013. La enorme repercusión que tiene el Festival de San Remo en Italia, que él ganó este año con 'Due Vite', es lo que le ha disparado las escuchas, si bien no es uno de los grandes favoritos para Eurovisión 2023 (aunque tampoco está mal posicionado). Su canción, una balada clásica y algo quejicosa, habla de "dos vidas", las de dos examantes que deben seguir su camino el uno sin el otro después de romper. "Si esta es la última canción y luego la luna explotará, estaré allí para decirte que estás equivocado", recita.

1.Suecia

Artista: Loreen

Canción: 'Tattoo'

Reproducciones: 46,8 millones

Desde que se supo que Loreen volvía a presentarse al Melodifestivalen, la preselección sueca para Eurovisión, gran parte de los eurofans proclamaron que Suecia ya tenía el micrófono de cristal en el bolsillo. Ella fue, con la canción 'Euphoria', la ganadora de Eurovisión de 2012, una de las victorias más incuestionables de la historia del festival y de las más memorables. Pero, ¿puede repetir la proeza con 'Tattoo'? Lo cierto es que Loreen trae de nuevo una canción muy bien pensada para lucirse en solo 3 minutos, con partes íntimas y otras que estallan, además de una propuesta visual novedosa, con dos pantallas luminosas enfrentadas, una como suelo y otra como techo. Si su desempeño vocal es bueno, estará indudablemente en el top 3 de este año, pero, ¿está tan segura su victoria como algunos creen?, ¿podrá nuestra Blanca Paloma arrebatarle el trofeo? Lo veremos el día 13.