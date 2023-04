De Croacia a Finlandia: Un dictador friki o el fantasma de Edgar Allan Poe entre los candidatos más originales de Eurovisión 2023

El festival de Eurovisión 2023, que se celebrará entre el 9 y el 13 de mayo, cuenta con varias candidaturas que parten como favoritas, entre las que se encuentra la española Blanca Paloma, la francesa La Zarra o una ganadora que vuelve para intentar llevarse de nuevo el micrófono de cristal, la sueca Loreen. Sin embargo, más allá de las primeras posiciones de las apuestas y de las propuestas más convencionales o comerciales hay otras que, como viene siendo común, destacan por su originalidad. A veces incluso rozando lo friki, pero también demostrando que se puede intentar conquistar Europa con sentido del humor y melodías pegadizas.

Croacia: Let 3 - 'Mama SC!'

La de Croacia es una de esas apuestas que o la amas o la odias. De momento, la mayoría de los eurofans se decantan por lo segundo, pero no descartemos que pueda ser una de las grandes sorpresas del festival de 2023. Es rara, se te mete rápidamente en la cabeza y no paras de preguntarte... ¿están riéndose de Putin delante de todo el continente? Eso es, más o menos. Según ha comentado el grupo Let 3 en algunas entrevistas, su canción es una ópera rock que reclama la paz. Y lo hace desde la sátira: repiten "Mamá me compró un tractor" (algunos fans creen que en referencia al que Alexander Lukashenko le regaló a Putin por su 70 cumpleaños), seguido de "Mamá besó a un imbécil, me voy a la guerra" (otra teoría es que ese "mamá" va por el apelativo de "Madre Rusia"). El caos se desata en el tema, cantado en croata, tanto que en un punto simplemente recitan el alfabeto, y también en el escenario con el vestuario estrafalario de los integrantes de Let 3 emulando a dictadores coloridos. En cierto momento, incluso, aparece una especie de Nosferatu con dos misiles mientras el cantante grita "malvado pequeño psicópata, cocodrilo psicópata".

Alemania: Lord of the Lost - 'Blood & Glitter'

Mientras que el resto del Big 5 tiene propuestas muy competitivas este año, que podrían luchar por la victoria, Alemania se desmarca con un tema glam rock que, por supuesto, no evitará las comparaciones con Lordi (que para algo son los únicos heavies que ganaron el festival). El título de su canción es original: 'Blood & Glitter' (sangre y purpurina), y su letra hace referencia a que las personas tenemos dos caras, una más dura y una más tierna. Vamos, que son unos tipos malotes pero con muchas ganas de fiesta y brilli-brilli.

Finlandia: Käärijä - 'Cha Cha Cha'

Pero si Alemania tiene pocas opciones de llevarse la victoria este año, Finlandia en cambio sí suena como una de las favoritas con su 'Cha Cha Cha', aunque mejor que nadie espere una canción para bailes de salón. Con su peculiar atuendo de mangas verde flúor y el torso y los abdominales al aire, el finlandés Käärijä mezcla el heavy metal con el pop en una canción enérgica y confusa en la que narra una noche de juega: pasa de sentirse melancólico a tomarse unos tragos (unas piñas coladas, para más detalle) y gritar que "el mundo ya no me da miedo". La noche es joven, dice. ¿Bailará Liverpool a su son hasta darle la victoria?

Albania: Albina & Familja Kelmendi - 'Duje'

Si pudiésemos coger una telenovela turca y convertirla mágicamente en una canción, entonces nos saldría de la varita 'Duje', la propuesta de Albania, cantada por Albina y la familia Kelmendi. Nuestros escasos conocimientos de albanés nos han permitido descifrar que estamos ante la historia de una mujer y un hombre que pasan por un mal momento en su relación, pero que deben recordar que se quieren y que tienen hijos en común y arreglar las cosas. En efecto, Albina no está sola en el escenario y aparecen los padres para interceder por el amor. El videoclip no tiene desperdicio y, por supuesto, no le falta dramatismo desmesurado, como a una buena telenovela.

Rumanía: Theodor Andrei - 'D.G.T. (Off and On)'

El año pasado Rumanía nos conquistó con el 'Llámame' de WRS (también conocido como: "hola mi bebebé"), pero este año traen una propuesta menos pegadiza y que dejará a más de uno preguntándose cómo esto pudo ganar la preselección del país. El cuadro de actuación no es poca cosa, con el cantante acompañado de dos chicos y dos chicas ligeros de ropa, moviéndose para un lado del escenario y, finalmente, quitándose la camiseta para mostrar un mensaje de 'War is over'. Pero aquí Theodor no está hablando de la guerra de Ucrania como los croatas, sino que su canción trata sobre la lucha interna que vive un joven entre la razón y la pasión por una chica que le tiene loquito y le trata mal.

Austria: Teya & Salena - 'Who the hell is Edgar?'

"¿Quién demonios es Edgar?", se preguntan en la canción austríaca. Y proceden a contárnoslo, claro. Edgar es el fantasma del escritor y poeta norteamericano Edgar Allan Poe, que ha poseído a las cantantes Salena y Teya dotándolas de un enorme talento para la escritura que las va a convertir en ricas y exitosas. En realidad, tras esta curiosa letra subyace una crítica a la industria musical actual. En determinado momento, cantan "cero, punto, cero, cero, tres", aludiendo a los 0,003 céntimos que suelen llevarse los artistas por las reproducciones de sus canciones en plataformas como Spotify; después añaden "dame dos años y la cena te saldrá gratis", que es lo que necesitaría un artista, según su protesta, para ganarse el pan con una canción.

[[H3:Moldavia: Pasha Parfeni - 'Soarele şi luna']]

La candidatura de Moldavia es mucho más normalita que el resto de esta lista, si bien la podemos incluir aquí como "original", entendido como una de esas que mezclan folklore tradicional con música moderna. 'Soarele şi luna' nos habla de una mística unión entre el sol y la luna, todo muy new age traído a 2023, y está interpretada por otro repetidor de Eurovisión. Curiosamente, Pasha Parfeni compitió en Baku en 2012, el mismo año que Loreen se alzó con la victoria con 'Euphoria'; él llevaba la canción 'Lăutar' y quedó en decimoprimera posición.