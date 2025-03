Demi Moore manda un mensaje a Mikey Madison tras perder el Oscar frente a la actriz de Anora

Tras una temporada de premios emocionante y exitosa, Demi Moore ha querido poner el broche de oro con un vídeo en Instagram. La actriz llegaba a los Oscar con un Globo de Oro y un Premio SAG por su increíble actuación en La sustancia. De hecho, para muchos era la favorita para llevarse la estatuilla dorada.

A pesar del gran esfuerzo y las décadas dedicadas al cine, la actriz de 62 años no ha conseguido alzarse con el Oscar a Mejor Actriz. La sorpresa de la noche ha sido la película Anora y su protagonista Mikey Madison, quien ha logrado hacerse con el codiciado premio bajo la atenta mirada de sus compañeras nominadas, entre las que se encontraba Moore. En la cara de la actriz se ha podido ver su clara decepción al no ser nombrada como la ganadora tras su previo éxito en las demás galas de premios.

Demi Moore escuchando el discurso de Mikey Madison tras perder el Oscar a Mejor Actriz | Reuters

Aunque no ha podido llevarse la estatuilla a casa, Moore ha querido finalizar esta exitosa temporada de premios con un breve vídeo donde nos ha dejado ver cómo se ha preparado para la esperada gala de los Oscar y cómo ha sido finalizar la ceremonia sin el premio que tanto anhelaba.

Junto al vídeo ha escrito: "Ahora que esta temporada de premios llega a su fin, estoy abrumada de gratitud por este viaje. ¡Ha sido el viaje de mi vida y acabamos de empezar! Estoy muy agradecida con mi equipo, mis compañeras nominadas y todos los que han hecho que esta experiencia esté tan llena de alegría y luz".

La actriz también tuvo palabras de agradecimiento para su coprotagonista y para la directora de la película: "Gracias al elenco, al equipo y a los fans de La sustancia, Margaret Qualley y Coralie Fargeat, ha sido un honor trabajar a su lado, aprender de ustedes y celebrar esta película juntos".

Si bien no ha logrado el Oscar, la actriz está llevando la derrota con mucha clase y no se ha olvidado de felicitar a la ganadora: "Y enormes felicitaciones a Mikey Madison. No puedo esperar a ver lo que harás a continuación", finaliza su mensaje.

En el clip se puede ver a la actriz disfrutando de la compañía de sus tres hijas con Bruce Willis, de su equipo y de su pequeño perro. Incluso ha celebrado el final de la temporada con dos grandes fuentes de patatas fritas.