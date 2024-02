El cariñoso reencuentro de Malena Alterio y Fernando Tejero en los Goya que conmoverá a los fans de Aquí no hay quien viva: "Mi Belén y mi Emilio"

Malena Alterio se ha llevado el premio a Mejor Actriz en los Goya 2024 por su interpretación en Que nadie duerma, en la que da vida a una taxista nada convencional.

Este ha sido su primer galardón tras haber estado nominada en 2001 en la categoría de Mejor Actriz Revelación, por lo que la emoción se palpaba en el ambiente. Tras alzarlo en el Recinto Ferial de Valladolid, las redes sociales han acogido esta victoria con furor, recordándole el papel que le lanzó a la fama con Aquí no hay quien viva.

La actriz Malena Alterio posa con el Goya. | EFE

Los fans de la serie de Antena 3 se han emocionado a partes iguales por la actriz que interpretó a Belén, quien junto a Emilio, encarnado por Fernando Tejero, nos regalaron a dos de los personajes más populares de la televisión española del siglo XXI.

Precisamente, ambos actores y amigos en la vida real, se han reencontrado entre bambalinas después de que Malena recogiera su Goya, fundiéndose en un largo abrazo donde se puede ver al final del vídeo a Fernando secarse las lágrimas.

Como cabía esperar, las redes han estallado de emoción reaccionando a este momentazo con comentarios como: "Mi Belén y mi Emilio", "Me han emocionado. Un poquito de por favor", "Definitivamente estoy llorando", "Imposible no sonreír viendo esto" o "Los que somos fans de Aquí no hay quien viva, hemos llorado con este vídeo. Punto y final".

El propio Fernando más tarde subía una foto junto a Malena, asegurando que si se lo dieran a él, no le hubiera hecho la misma ilusión: "Te amooo, enhorabuena. Goya a la mejor actriz protagonista".