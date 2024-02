Bayona arrasa con La sociedad de la nieve en los Goya: "Fui a la tumba de los fallecidos y les pedí permiso"

La sociedad de la nieve ha arrasado en la noche de los Goya 2024 llevándose 12 (de 13) premios a los que optaba en la gala del cine español.

Su director, J.A. Bayona, ha acudido a la ceremonia en Valladolid arropado por el equipo y los actores de la película y también el autor del libro en que se basa el exitoso film, Pablo Vierci.

Bayona ha subido al escenario a aceptar varios de los premios que ha conseguido la cinta, incluido el de Mejor Director y Mejor Película, donde ya no ha podido evitar romper a llorar.

"Quiero compartir este premio con la gente que compartió sus vidas y las vidas de sus seres queridos para que yo las llevara a las pantallas. Recuerdo que en el 2021 me planté allí, a 4.500 metros de altura, delante de la tumba de los fallecidos allá arriba en la montaña y les pedí permiso para contar esta historia, y les dije que lo iba a hacer lo mejor que supiese. Espero que haya estado a la altura, gracias Pablo Vierci por ser el cerebrito que está aquí metido, el autor del libro, comparto todo este premio contigo, con Argentina entera y con Urugay", confesaba 'Jota' en su discurso.

El equipo de La sociedad de la nieve celebra el Goya | Gtres

"Hemos estado 10 años escuchando a gente que nos decía que esta película no era posible, que no se podía hacer una película en español con este nivel de ambición, y bueno gracias a que apareció Netflix porque... Se equivocaron, porque a pesar de que 'no había público' lleva 150 millones de espectadores en todo el mundo. Una película hecha en España en español", y añade orgulloso que lleva ya 450.00 espectadores en las salas de cine.

"Doy las gracias por este premio al público, porque es nuestra gran asignatura pendiente. Necesitamos un público fuerte, constante, que venga a ver nuestras películas", animaba el director, y terminaba reconociendo a su elenco: "Y a la muchachada, todo ese grupo de actores que me dieron la vida".

Al volver a ganar, esta vez como Mejor Película, todo el equipo ha subido eufórico a recoger el premio, y al final al director le ha podido la emoción al hacer esta confesión:

"Cuando voy fuera, como español con una película en español vas un poquito a veces como por la puerta de atrás, tienes que picar el doble de fuerte. Y cuando estoy aquí, me da a veces la sensación de que se me ve como de otra liga, y simplemente quiero deciros que mi casa es el cine español. Que estoy muy orgulloso de formar parte de esta familia", asegura sin poder evitar las lágrimas.

"Estoy feliz de que hagáis de este éxito también el vuestro, porque creo en el cine español, y pienso en esta gente que estuvo en la montaña abandonada, dados por muertos, en medio de la nada, y pudieron salir porque trabajaron juntos y colaboraron para hacer lo imposible. Y esa es la idea que he tenido yo de nuestra familia del cine español, que juntos todos podemos conseguir lo que queramos", termina entre vítores del público.

La 38 edición han sido unos Goya en los que se han hecho oír desde el escenario de la Feria de Valladolid todo tipo de reivindicaciones, el 'Se acabó' contra los abusos y la violencia contra las mujeres, pero también gritos contra el "genocidio" en Gaza y a favor del cine español.

La otra gran favorita de la noche, 20.000 especies de abejas de Estibaliz Urresola se hizo con el Goya a la mejor dirección novel y el de mejor guion original, mientras Ane Gabarain recibió el de mejor actriz de reparto, que dedicó a las personas trans.

David Verdaguer ha sido coronado como Mejor Actor, y Malena Alterio como Mejor Actriz.