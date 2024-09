Barry Keoghan, visto apoyando los ensayos de Sabrina Carpenter para los VMAs, entre rumores de ruptura

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan han sido una de las parejas más mediáticas del verano, y es que la actriz y el cantante se han dejado ver juntos disfrutando de multitud de planes, e incluso protagonizando un vídeo musical de la artista.

Barry Keoghan y Sabrina Carpenter en el vídeo de Please Please Please | Youtube / Sabrina Carpenter

Pero a la vez que el calor se ha ido despidiendo, también lo han hecho sus momentos juntos y para final de agosto muchos fans se planteaban si la pareja había roto.

Aunque no hay nada confirmado e incluso las fuentes llegaron a decir que están en una "relación intermitente", ahora Page Six tiene nueva información.

Y es que, aunque Barry no ha acudido a los MTV Music Video Awards, una cita en la que Sabrina ha brillado con sus premios y una actuación muy 'hot' con un alien, una fuente que asistió a los ensayos asegura que Keoghan estuvo allí mientras Sabrina preparaba su performance.

Esto "confirmaría" que al menos siguen teniendo relación, aunque no sabemos de qué índole. Habrá que esperar a ver si Carpenter nos lo cuenta en una canción, si se lo pedimos Please Please Please.