Los BAFTA se abonan al brutalismo pero Cónclave logra la fumata blanca: Todos los detalles de la gala

El drama papal Cónclave logró la fumata blanca y se consagró este domingo como mejor película en la 78 edición de los Premios BAFTA del cine británico; si bien empató a cuatro máscaras con la película The Brutalist, que logró la dorada en dos de las categorías principales: mejor actor protagonista y mejor dirección.

Podría decirse que en este 2025, oficialmente, los BAFTA se han abonado al brutalismo, no solo por los múltiples premios otorgados al filme del estadounidense Brady Corbet, sino porque se celebraron por tercer año consecutivo en el Royal Festival Hall de Londres, un edificio de estilo brutalista a las orillas del río Támesis.

También repitió como presentador de la ceremonia el actor escocés David Tennant (Doctor Who), que inició la gala ataviado con un tradicional kilt de tartán, tras interpretar una versión del I´m Gonna Be (500 Miles) de The Proclaimers, e hizo alarde de su característico humor británico a lo largo de las dos horas y media que duró la velada.

Tan solo dos años después, el director alemán Edward Berger repitió con Cónclave la hazaña conseguida en 2023, cuando su cinta bélica All Quiet on the Western Front (Sin Novedad en el Frente) consiguió la máscara dorada a mejor película.

Si bien en esta ocasión se quedó sin hacer doblete, al llevarse Brady Corbet (The Brutalist) el BAFTA a mejor dirección; la cinta logró mantener las expectativas al partir como favorita en las nominaciones, tras lograr cuatro de las doce máscaras a las que optaba, incluyendo mejor película británica, mejor guión adaptado y mejor edición.

El estadounidense Adrien Brody se reafirmó como el candidato imbatible en esta temporada de premios cinematográficos y logró su primera máscara dorada, gracias a su papel del arquitecto húngaro y judío Lászlo Toth en The Brutalist, además de poder resarcirse de su nominación fallida por El Pianista en 2023.

Sorpresiva fue, en cambio, la victoria de Mikey Madison en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por su papel en la comedia dramática Anora, al imponerse a la favorita de las apuestas, Demi Moore (The substabce/La Sustancia) y a la actriz española Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), que no acudió a la gala tras el revuelo generado por unas antiguas publicaciones suyas de contenido racista en redes sociales.

La película protagonizada por Gascón tenía en los BAFTA una gran prueba de fuego de cara a los próximos Premios Oscar para demostrar la robustez de su candidatura, tocada por los polémicos tuits, pero se hizo con dos de las máscaras: la de mejor película de habla no inglesa y la de mejor actriz de reparto para la estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña.

A la hora de recoger el galardón, la intérprete de 46 años tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeras de reparto -Gascón incluida-; reivindicó su acento latino y aseguró que recibir el BAFTA era una "validación" por todas aquellas ocasiones en la que la habían rechazado para una película por su manera de hablar.

También fueron premiadas A Real Pain, que logró dos galardones, junto a Wicked o Dune: Parte 2, que se repartieron cada una dos de las categorías técnicas; así como Wallace y Gromit, que se impuso en las de animación.