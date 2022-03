La noche de los Oscar prometía estar llena de inclusión, más diversa que nunca y con la ilusión de muchos reencuentros tras los años con más restricciones por la pandemia.

Sin embargo, la gala será recordada por el arrebato de Will Smith, que salió al escenario a golpear a Chris Rock por un desafortunado chiste sobre su mujer, Jada Pinkett.

El debate sobre los límites del humor, y si la reacción fue apropiada al comentario del presentador, sigue candente en todo tipo de círculos y redes sociales.

Esto ha hecho que también se analicen otras bromas de la noche, que no fue la más acertada con su humor. Una de las más criticadas ha sido la que le hizo también Chris Rock a Penélope Cruz, que ha sido tachada de machista.

Rock habló de ella como "la mujer de Javier Bardem" y aseguró que el actor no podía ganar si ella no ganaba, y que estaría rezando por perder para no enfrentarse a su mujer.

También generó polémica el segmento de una de las presentadoras, Regina Hall, donde llamó al escenario a varios actores que consideraba atractivos como Bradley Cooper o Timothée Chalamet para hacerles "una prueba COVID" pidiendo que se quitaran la ropa. Cuando Jason Momoa y Josh Brolin entraron al escenario para el siguiente premio, también les cacheó a conciencia "buscando COVID" en una escena un tanto violenta.

Pero otro momento hizo estallar la indignación por sus connotaciones machistas con otra presentadora, Amy Schumer. Schumer hizo una broma donde ninguneó a Kirsten Dunst, que estaba nominada a Mejor Actriz de reparto por su trabajo en 'El poder del perro'.

Pese a ello, Amy hizo la broma centrando la atención en su marido, el también actor Jesse Plemons, apartándola literalmente.

"En los Oscar hacen falta muchísimas personas para hacerlo posible. Entre ellas están los 'ocupa asientos', os diré lo que hacen: Cuando tienes que levantarte para ir al baño, o a llorar porque no has ganado, ummm... Dejadme enseñaros lo que hacen", comienza Schumer mientras avanza entre el público.

"Aquí tenemos a una 'ocupa asientos', ¿puedes levantarte cariño? ¿Quieres ir al baño?", añade cogiendo del brazo y levantando a Kirsten Dunst, que se aparta como puede, para hablar con Jesse Plemons.

"Jesse, me encantaste en 'El poder del perro'...", comienza entre risas, a lo que Plemons responde: "Um, ¿sabes que esa era mi mujer no?".

El momento incómodo de Amy Schumer y Kirsten Dunst en los Oscar | Getty

"¿Estás casado con esa 'ocupa asientos'? Qué raro", continúa Schumer con Dunst arrinconada contra la barandilla. Su cara en la foto lo dice todo.

El momento ha levantado tanta polémica que la propia Schumer ha lanzado un breve mensaje en sus redes sociales aclarando:

"Ey, aprecio el amor por Kirsten Dunst. ¡Yo también la amo! Eso fue un segmento coreografiado del que ella era consciente. No le habría faltado el respeto así a esa reina", explica.

Amy Schumer sobre la polémica con Kirsten Dunst | Instagram @amyschumer

