La vuelta de 'Mad Men' deja sin palabras

"Una vez más se confirma lo que ya se sabe: que 'Mad Men' es la mejor serie actual, por encima de otras que disfrutan de un gran marketing pero que luego están muy por debajo en cuanto a discurso dramático". Así de rotundo comienza Antonio Funes su crítica en Número de Serie sobre la vuelta de Don Draper.



Alberto Rey también ha caído rendido ante el regreso de 'Mad Men': "Así sí, Mad Men" titula en su blog. "Su primera parte es loca, espasmódica, fragmentaria y fría. La segunda reconduce todas las novedades de la primera (introducidas casi violentamente, sin avisar) y las comienza a encajar en el universo madmeniano que ya conocemos".



"No todos los personajes principales de 'Mad Men' han tenido minutos en este arranque de la sexta temporada pero los cuatro que han centrado la trama tienen muchas cosas que contar tras más de nueve meses fuera de nuestras vidas". Miriam Lagoa disecciona a cada personaje que aparece en los primeros capítulos de la sexta temporada de la serie de AMC. Imprescindible para entenderlos.



El mundo referencial es el protagonista de la crítica de Rosa Belmonte en ABC: "La gran fuerza de 'Mad Men' está en los detalles. En ese libro sobre el infierno de Dante que Don lee en la playa, en el encendedor de su verdadera identidad, en las barbas que han aparecido (la sala de creativos casi parece la de guionistas de '30 Rock'), en el tinte del pelo, en los esquís, en la decoración de la oficina, en la televisión, en el cine".



"Durante la proyección de los dos episodios mi cara, y la de algunos de los allí presentes, no dejaba de sorprenderse al pensar que lo que estaba viendo era una realidad o una fábula de Dante", comenta Patricia Morales en su blog.



"Sombras, muertes, silencio y 'Mad Men'" titula Natalia Marcos su crítica sobre la vuelta de 'Mad Men'. Para Mariló García, el primer capítulo de la serie muestra "el infierno de Don Draper" en [[LINK:EXTERNO|||http://yonomeaburro.blogspot.com.es/2013/04/mad-men-6x1-el-infierno-de-don-draper.html|||Yo No Me Aburro]].