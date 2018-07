Queremos más 'Juego de Tronos'

"Llegará el día en el que 'Juego de Tronos' sea tomada en serio por los que votan en los premios de TV, y la serie no sólo tenga que conformarse con galardones en categorías técnicas, consideradas siempre menores". Así de rotundo es Alberto Rey en su post de hoy en Asesino en Serie, titulado "Terciopelo y oro. Y dragones".



"Si algo queremos ver los seguidores de 'Juego de Tronos' es a Khalessi enfadada mientras reclama lo que es suyo. (...) Otro de los mejores momentos del episodio fue la cena entre el rey Joffrey, Cersei, Lady Margaery y su hermano. Aún no se ven las intenciones de la joven Margaery pero está claro que la falta de ambición no es una de sus características". La crítica de Antonio Funes en Número de Serie lo deja claro: "Queremos más".



En FrikArte se centran en una de las escenas que mejor describe a uno de los nuevos personajes de la serie, Margaery. "Soy una gran fan de la saga de libros y de la serie, pero tengo una duda... Si el trono (Trono, perdón) es de hierro ¿qué te pones para sentarte ahí? ¿Qué se pone una para reinar?".



Para VayaTele, "Valar Dohaeris" es un buen capítulo: "Así, sin más... correcto si pensamos en una escala de calidad basada en lo mejor y lo peor de 'Juego de Tronos’'. Es un episodio de comienzo de temporada, donde los guionistas se preocupan en volver a poner en marcha a sus personajes tras todo lo que vimos el año pasado. Y en este sentido cumple bastante su cometido".



En cambio, para Seriously la vuelta de 'Juego de Tronos' ha sido "decepcionante". No opina lo mismo Natalia Marcos en el blog Quinta Temporada, donde escribe: "En el arranque de la tercera temporada podemos difrutar de los impresionantes escenarios naturales (con la excepción de algún chroma) a los que se trasladó el equipo de rodaje. Y de la calidad de un producto tan cuidado como es 'Juego de Tronos'".



También habla del regreso a Poniente de HBO el blog NúmeroCero: "'Juego de Tronos' siempre ha brillado en sus salidas de tono (sean o no pertenecientes al género fantástico) y para que sigan produciéndose es necesario seguir construyéndolo. A eso se dedica este primer episodio, que algunos recordarán falto de momentos de brillo, pero que, sin embargo, triunfa en la reconexión del espectador con las diferentes tramas".



Para los seguidores de la serie que se quedan con ganas de más, no tendrán que esperar mucho: el próximo 9 de abril, Canal+ estrena la tercera temporada de 'Juego de Tronos'. Para su regreso, la cadena lanzará una nueva aplicación que trae consigo una nueva forma de vivir la serie: "Vive Poniente".