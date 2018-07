'Vikings': drama, historia, acción y efectos especiales de primera

'Vikings' está inspirada en la historia del conocido vikingo Ragnar Lodbrok, interpretado en la ficción por el famoso modelo Travis Fimmel. Lodbrok es un rebelde que decide construir su propio barco y lanzarse a la conquista del oeste escandinavo. Lo hace desafiando al conde Haraldson (interpretado por el gran actor Gabriel Byrne) que obliga a los vikingos a conquistar el este. El conde duda de su lealtad y ordena que le vigilen.



El piloto presenta una impecable calidad técnica con una extraordinaria ambientación de la Edad Media Escandinava. El punto de partida es el "bautizo" oficial del hijo de Lodbrok como vikingo, a pesar de tener tan solo 12 años. También conocemos a Legertha, la esposa de Lodbrok que no necesita a nadie para defenderse ella sola, tal y como demuestra ante el ataque que sufre mientras su marido está lejos del hogar.



Como en todas las series históricas no puede faltar una historia de amor y si hay un triángulo amoroso, mejor aún. El hermano de Lodbrok, que recela de la estrategia miliar de su hermano, se lanza, sin éxito, a la conquista de su cuñada Lagertha a quién ella rechaza de inmediato. Una trama que sin duda se tensará a medida que transcurran los episodios.



El primer capítulo incorpora también elementos fantásticos; Lodbrok tiene visiones que él recibe como señales de que su decisión de conquistar el oeste es la correcta. De este modo sabemos que el protagonista nunca dejará de luchar por aquello en lo que cree.



La serie viene de la mano de todo un experto en el género histórico: Michael Hirst, creador de la exitosa 'The Tudors' y productor ejecutivo de 'Los Borgia' (cancelada tras la emisión de la tercera temporada).



'Vikings' se convertirá en la serie favorita de todos aquellos a los que les gusten las series que combinan drama, historia, acción y efectos especiales de primera. Ahora tienes la oportunidad de disfrutarla todos los martes en Antena 3.