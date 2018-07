'The Walking Dead': cuando los zombies no son el único enemigo

A todos nos quedó claro que la tercera temporada había sido la mejor de la serie, hasta el momento, al menos la primera parte antes del parón midseason. Lo que no imaginábamos es que todo puede ir a mejor en 'The Walking Dead'. El noveno episodio de la tercera temporada ha empezado en alto: Daryl se separa del grupo y se queda en el bosque en compañía de su hermano Merle, el Gobernador ve como Andrea toma el mando y Rick termina el episodio con una visión de Lorie.



El comienzo del capítulo no puede ser más adrenalítico: Woodbury deja de ser un oasis para convertirse en caos, muerte y zombies que traspasan las puertas del poblado. El Gobernador, herido, con su hija zombie muerta a manos de Michonne, se queda bloqueado y ni siquiera es capaz de preparar una venganza contra los invasores.



Un nuevo conflicto está servido y ahora Andrea tendrá que decidir si quiere estar junto a sus antiguos compañeros o contra ellos. Ella todavía piensa que la abandonaron y les guarda rencor. Por otro lado, la enigmática Michonne no dejará a su (¿amada?) Andrea sola junto al Gobernador. Está claro que aún falta mucha sangre por derramar y que habrá una fuerte colisión entre ambos grupos.



Rick: un gran líder en problemas

En la cárcel siguen los cambios. Los nuevos prisioneros quieren formar parte del grupo, a lo que Rick se niega, pero al cabo de unos segundos entra en pánico tras ver a Lorie en mitad de la prisión. ¿Alucinación, resurrección o locura? Pronto sabremos de qué se trata. Rick ha llevado al grupo hacia donde se encuentran y ha logrado que sobrevivan en infinidad de ocasiones pero sin Daryl son más débiles y tal y como le pide Hershel tiene que recapacitar y aceptar al nuevo grupo. Es la única forma de vencer al Gobernador ante un inminente ataque.



La tercera temporada promete mucha tensión, mucha acción y sobre todo, mucha lucha. Además se ha introducido un nuevo elemento fantástico con la aparición de Lorie. ¿Puede que la llamada que recibió Rick fuese real? Lo descubriremos en los 6 episodios que quedan para terminar la tercera temporada.



Los zombies ya no son el enemigo y la lucha entre hombres de un bando y de otro parece ser más cruenta que la que mantenían con los inertes caminantes. Los zombies no son tan peligrosos como los humanos y ahora ya no hay un único enemigo, sino que el grupo de supervivientes tiene que enfrentarse a un grupo de semejantes que también luchan por vivir un día más en medio del apocalipsis. ¿Quién vencerá?



Muy pronto podremos disfrutar de la tercera temporada 'The Walking Dead' en abierto a través de laSexta. No te pierdas la mejor temporada de la mejor serie.