The Event: donde nada es lo que parece

Después del prólogo vemos a Sean Walker (Jason Ritter) en un avión e intenta, bajo punta de pistola, acceder a la cabina del piloto. A través de los flashbacks comienza una interesante sucesión de escenas en las que lo vemos junto a su novia, Leila, a la que está a punto de pedirle matrimonio. Conocen a unos curiosos (¿y peligrosos?) nuevos amigos durante un crucero; de repente Leila desaparece y con ella todo registro de que la pareja se haya alojado en el barco. El por qué aún está por descubrir en los siguientes capítulos. Sólo sabemos que el padre de Leila, Michael Buchanan, pilota el avión que va a estrellarse de forma inminente.



En paralelo, el recién elegido presidente de los Estados Unidos, Elias Martinez (Blair Underwood), conoce la existencia de seres extraterrestres interceptados por el Servicio Nacional de Seguridad del país. Y no sólo eso, también conoce a Sophia, líder del grupo de alienígenas que permanecen en una prisión de máxima seguridad en Alaska. El equipo de la Casa Blanca intenta presionar al presidente para que no libere a los nuevos visitantes, pero Elias Martínez está convencido de que es lo mejor.



Justo el día en que lo hace público durante una conferencia de prensa, un avión, el que está pilotado por Michael Buchannan y en el que se encuentra Sean, se dirige a toda velocidad hacia el presidente. El avión parece imparable pero justo cuándo va a chocar, desaparece. "No te lo he contado todo", le dice Sophia al presidente. ¿Qué esconden los extraterrestres, son buenos o malos? ¿Quién y por qué han hecho desaparecer a Leila? Y sobre todo ¿a dónde ha ido a parar el avión? Muchos interrogantes y misterios que se desgranarán en los siguientes capítulos.



Una de los aspectos más interesantes del primer episodio de The Event es la forma en la que introducen con un rótulo sobre un fondo negro a los distintos personajes. El estilo de realización es rápido y las acciones se cruzan unas con otras. En una serie en la que se ocultan datos al espectador, la mejor forma de enganchar es dosificar la información para que siempre haya interés por ver el siguiente capítulo. En The Event el piloto logra ese objetivo.





El primer capítulo registró casi 11 millones de espectadores, motivo por el que NBC decidió grabar una primera temporada compuesta por 22 capítulos. La fuerte competencia en el resto de cadenas hizo que la audiencia en The Event decayera en progresivo, pero consiguió finalizar su primera temporada en antena. Al menos los espectadores pueden conocer de qué forma concluyen las tramas.