Las 14 series que debes ver en 2014

1.- Mixology. ABC está guardando con mimo uno de los estrenos que mejor pinta tenían en los pasados upfronts de mayo (finalmente se estrenará el 26 de febrero). La serie, protagonizada por treintañeros en busca de pareja, desarrolla toda su line dramática en una misma noche y en un mismo lugar: un club de Manhattan. Promete.

2.- True Detective. De momento HBO ha encargado una primera temporada de 8 episodios que estrenará el próximo 12 de enero (el mismo día que se estrena ‘Girls’). Protagonizada por Watthew McConaughey y Woody Harrelson, interpretan a dos detectives que buscan a un asesino en serie durante 17 años. Saltos temporales, drama y misterio. Una de las grandes apuestas de la cadena.

3.- Looking. Si hay una cadena que marca tendencia es, desde luego, HBO. ‘Looking’ es su apuesta para estrenar una serie protagonizada por un grupo de amigos homosexuales que viven en San Francisco. ¿La versión gay de ‘Girls’? Es imposible que HBO se copie a sí misma. Será más y mejor serie que ‘Queer as Folk’, eso seguro.

4.- Crossbones. NBC, la historia del pirata barbanegra y John Malkovich. Una mezcla que puede resultar letal o que puede traer una de las series más potentes de la midseason. De momento se desconoce la fecha de estreno o el número de capítulos que tendrá la serie. Habrá que esperar.

5.- Penny Dreadful. Después de un año bastante reseñable Showtime estrenará Penny Dreadful como su gran apuesta para 2014. Una mezcla de terror, suspense e historia de personajes míticos de terror.

6.- The Red Road. Sin fecha de estreno, es la apuesta más comercial de 2014 en Sundance Channel (‘Rectify’ o ‘Top of the Lake’), pero merece una oportunidad ver que hay detrás de esta serie protagonizada por un sheriff que intenta mantener la paz en su pequeño pueblo. Atentos porque el líder de la comunidad india no es otro que Jason Monoa (‘Juego de Tronos’).

7.- Girls. La tercera temporada de la serie protagonizada por Lena Dunham comienza el próximo domingo y sus seguidores, de los más incondicionales que hay ahora mismo en torno una serie de televisión, están de enhorabuena: la tercera temporada tendrá 12 episodios, dos más que los diez habituales.

8.- Community. Con un comienzo algo mejor que el anterior, acaba de comenzar la quinta temporada en la que Dan Harmon es el showrunner tras su despido al final de la tercera temporada. La cancelación de ‘Community’ es una amenaza constante para sus (pocos) espectadores. ¿Será esta la última temporada?

9.- Cougar Town. Una gran olvidada y justo por eso es necesario reivindicar la serie de Courtney Cox, que consiguió salvarse de la cancelación y ser rescata por la cadena TBS. Finalmente, ha aguantado el tirón y este martes estrena, contra todo pronóstico, su quinta temporada.

10.- The Killing. Es la gran superviviente. Pocas series pueden presumir de tener una doble cancelación seguidas de dos resurrecciones. Finalmente y gracias, como no, a Netflix tendremos una cuarta y última temporada a modo de cierre definitivo para Sarah Linden

11.- Mad Men. Bien está lo que bien acaba y aunque no tengamos fecha de estreno sí sabemos que durante el primer semestre de 2014 se estrenará la primera parte de la temporada final de ‘Mad Men’. Serán sólo siete capítulos, siguiendo la infalible táctica de AMC que ya ha empleado con otras series como ‘Breaking Bad’ o ‘The Walking Dead’.

12.- True Blood. Aunque sólo sea para decirle adiós merece la pena ver la séptima y última temporada de ‘True Blood’. Diez capítulos pondrán punto y final a una de las series más excesivas en la historia de HBO que ha sabido darle carpetazo antes de que la serie se desmadrara (aún más).

13.- Juego de Tronos. Otra de las joyas de HBO y una de las series que más expectativas genera. Por los primeros spoilers que se han filtrado parece que la cuarta temporada (que empieza el 31 de marzo) será aún más sangrienta que la tercera.

14.- The Walking Dead. Está en su mejor momento. El próximo 9 de febrero comienzan los ocho capítulos que componen la segunda parte de la cuarta temporada. Sin prisión y sin gobernador la serie renueva de golpe sus tramas. Y es que como dice su último cartel promocional “no mires atrás”.