ABC renueva tres estrenos

La cadena de Disney ha decidido otorgar segunda temporada a 'Resurrection', la única ficción de estreno que ha conseguido unos datos razonables en el complicado prime time dominical. También salva de la quema a 'The Goldbergs' que con poco más de 4 millones de espectadores ha conseguido resistir.



De sus nuevas series también repetirá 'Agents of S.H.I.E.L.D.', su gran apuesta y también su gran decepción, ya que no ha conseguido ni de lejos lo que se proponía. Aun así ha mantenido una audiencia decente.



Entre su catálogo de series habituales regresarán las esperadas 'Castle', 'Anatomía de Grey', 'Last Man Standing', 'Modern Family', 'Once Upon a Time', 'Revenge', 'Scandal' y 'The Middle'.



Finalmente, 'Nashville', que ha pendido de un hilo, tendrá tercera temporada contra todo pronóstico. Los (no pocos) fans del guilty pleasure pueden descansar tranquilos.



CBS: renovación en masa

Como es habitual, CBS marca pecho y se adelanta a sus competidoras a la hora de renovar sus series. Este año sólo dos estrenos consiguen segunda temporada: las comedias 'Mom' y 'The Millers', que cumplen con el estilo de la casa. El resto eran renovaciones más que previsibles: '2 Broke Girls', 'Blue Bloods', 'Criminal Minds', 'CSI' (que tendrá decimoquinta temporada), 'Elementary', 'Hawaii Five-0', 'Mike & Molly', 'NCIS', 'NCIS: LA', 'Person of Interest', 'The Big Bang Theory' y 'The Good Wife'.



Dos series que pendían de un hilo también repetirán el año próximo: 'The Mentalist', que no tiene ni de lejos la audiencia de temporadas pasadas y 'Two and a Half Men', que ha conseguido retener a Aston Kutcher una temporada más a golpe de talonario.



NBC: más cancelaciones que renovaciones

La cadena del pavo real se ha deshecho de diez series y renueva nueve, de las que 3 son estrenos. Así las cosas, tendrán segunda temporada 'About a Boy', 'The Blacklist' y el spin-off 'Chicago P.D.'.



El resto de series renovadas se completa con 'Chicago Fire', 'Grimm', 'Law & Order: SVU' y 'Parks and Recreation'.



La mayor alegría ha sido la renovación de 'Hannibal', que volverá con una tercera temporada para delicia de sus fans. NBC no ha hecho oídos sordos a sus seguidores y ha preferido mantener una serie que no le da audiencias millonarias pero sí buenas críticas. La que ha estado en el aire hasta el último minuto ha sido 'Parenthood', que volverá con una sexta temporada.



FOX renueva series en mínimos históricos

FOX cierra una temporada realmente mala en datos, en la que ninguna de sus series ha liderado sobre la competencia.



De sus estrenos regresarán 'Brooklyn Nine-Nine' (que renueva gracias a los Globos de Oro) y 'Sleepy Hollow', el drama que ha supuesto su mayor alegría en todo 2013/2014. Respecto a las veteranas volverán sus comedias de animación habituales: 'Bob’s Burgers', 'Family Guy' y 'The Simpsons'. También tendrán otra oportunidad dos dramas de capa caída: 'The Following' y 'Bones'.



Lo que se entiende menos es conservar tres series que están registrando audiencias de un canal minoritario y no de una network que emite para todo el país. Es el caso de 'The Mindy Project', 'New Girl' y 'Glee' que han finalizado su temporada con cifras catastróficas. Aun así, y por motivos que se desconocen, FOX les ha otorgado una nueva temporada.



The CW renueva gran parte de sus series

Casi todas volverán el año que viene. De sus nuevas ficciones, tendrán segunda temporada 'Reign', 'The 100' y 'The Originals', las tres sin datos espectaculares pero estables.De las veteranas volverán 'Arrow', 'Beauty & The Beast', 'Hart of Dixie', 'Supernatural' y 'The Vampire Diaries'.