¿Qué hemos hecho para merecer tantos remakes?

Empecemos de menos a más. La noticia de la resurrección de la denostada 'Prison Break' demuestra que los remakes están de moda. Resulta curioso que FOX, que ni siquiera llegó a emitir los dos últimos episodios de la serie (que sí se retransmitieron en Reino Unido), quiera resucitar una serie que, en su fase inicial, creó un gran fenómeno fan pero que en su recta final se fue por la puerta de atrás y sin ningún tipo de impacto. La serie tiró la casa por la ventana en la primera temporada y todo lo que vino después fueron una sucesión de episodios absolutamente prescindibles.



El remake de 'Prison Break', aunque sea a modo de limited series, resulta, como mínimo, irrelevante. Es posible que los nuevos episodios gocen de una audiencia aceptable, pero en ningún caso serán capítulos dignos para el recuerdo. La serie no tiene ni recorrido ni nada más que añadir a su agotado relato.



En la misma línea está el caso de 'Heroes Reborn'. La serie de NBC fue un auténtico bombazo, mayor incluso que 'Prison Break', pero mayor fue también su caída. Era una serie que lo tenía todo y que, poco a poco, fue perdiendo aquello que la convirtió en un éxito rotundo. Ahora bien, la serie, al tratarse de ciencia ficción, tiene más margen para crear una nueva miniserie de 13 episodios. Todavía no se conocen quiénes del casting original estarán en este reloaded, pero si NBC le pone empeño puede tener un resultado mínimamente aceptable.



Caso bien distinto es el de 'Expediente X'. El 24 de enero de 2016 volverá después de 13 años y 202 episodios emitidos. Desde entonces, la serie ha disfrutado de una enorme comunidad de fans que reclamaban año tras año la vuelta de la serie de la mano Mulder y Scully. FOX se la juega con uno de los remakes más esperados que se recuerdan.



Mención aparte, por no ser necesariamente un remake, es el caso de 'Twin Peaks'. La serie, cumpliendo con su propia profecía, regresará en 2016 más como la tercera temporada que nunca se estrenó que como un revival. Finalmente, y tras duras negociaciones, será David Lynch el que dirija y coescriba todos los episodios junto a Mark Frost. Otra cosa hubiese sido una estafa mayúscula a los espectadores. Lo de 'Twin Peaks' será el regreso definitivo y quizás, el único remake que necesitamos.