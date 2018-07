'Transparent': 20 familias disfuncionales de moda

'TRANSPARENT'

Quiénes: los Pfefferman, “ser o no ser”.

Es una familia disfuncional porque… el padre de esta familia de intelectuales tristes sale del armario como una mujer transexual.

Consecuencias: afecta a sus hijos de pleno, cuyos traumas salen a la luz, demostrando que el padre es, en realidad, el que menos problemas tiene.

Los protagonistas de Transparent | Amazon

'SHAMELESS'

Quiénes: los Gallagher, ¡barra libre!

Es una familia disfuncional porque… abandonado por su ex, el padre es un alcohólico que va a lo suyo sin importarle el fruto de sus actos.

Consecuencias: los seis hijos viven sus vidas como quieren (y buenamente pueden).

Shameless | Showtime

'PADRE DE FAMILIA'

Quiénes: los Griffin, animados e impertinentes.

Es una familia disfuncional porque…, entre otros motivos, Stewie es un bebé maquiavélico y Brian, un perro sibarita enamorado de su dueña.

Consecuencias: sus vidas corren peligro continuamente, provocando el caos donde no debiera haberlo.

Padre de familia | Agencias

'ARRESTED DEVELOPMENT'

Quiénes: los Bluth, “no te rías que es peor”.

Es una familia disfuncional porque… el hijo más sensato debe hacerse cargo de su surrealista familia tras el ingreso en la cárcel del patriarca.

Consecuencias: todos quieren su tajada del negocio y compiten entre ellos por ver quién es el más manipulador.

Arrested Development | FOX

'JUEGO DE TRONOS'

Quiénes: los Lannister, ¡que le corten la cabeza!

Es una familia disfuncional porque… se odian, se temen y darían su vida con tal de que el otro no accediera al Trono de hierro.

Consecuencias: las interminables traiciones y venganzas provocan que temporada tras temporada vayan cayendo como moscas de Poniente.

Cersei y Jaime Lannister en el final de temporada de 'Juego de Tronos' | HBO

'MOM'

Quiénes: los Plunkett, “ellas dan el golpe”.

Es una familia disfuncional porque… madre e hija son solteras y ex alcohólicas, siempre en combate dialéctico.

Consecuencias: la hija (y nieta) adolescente se queda embarazada y las mujeres no saben cómo lidiar con este nuevo reto.

'AMERICAN HORROR STORY: CULT'

Quiénes: los Mayfair-Richards, lesbianas en apuros.

Es una familia disfuncional porque… Ally, que tiene fobia a los payasos (y muchos otros miedos), dice ser atacada por ellos.

Consecuencias: su mujer comienza a estar harta de sus “alucinaciones” y el hijo que tienen en común sufre los mismos traumas que su madre.

'BETTER THINGS'

Quiénes: los Fox, “no sin mis hijas”.

Es una familia disfuncional porque… la protagonista es una actriz divorciada con tres hijas bastante especialitas.

Consecuencias: un ping pong hilarante con los conflictos generacionales (y femeninos) entre la madre y sus retoños.

Better Things | Agencias

'THE AMERICANS'

Quiénes: los Jennings, “espía como puedas”.

Es una familia disfuncional porque… ser un matrimonio de espías ruso en los años 80 con dos hijos que no se enteran de la mitad puede llegar a ser rocambolesco.

Consecuencias: si ya es complicado que el agente del FBI, y tu vecino, no se entere de nada, peor lo tienes con una hija cotilla que no para de husmear.

'RAY DONOVAN'

Quiénes: los Donovan, macarras con ambición.

Es una familia disfuncional porque… los tres hermanos arrastran una infancia de abusos sexuales por culpa de un cura y la ira contra un padre ausente.

Consecuencias: todo cambia cuando el padre sale de la cárcel y regresa a sus vidas, con la intención de seguir con sus chanchullos y pringar a sus hijos en ellos.

'THIS IS US'

Quiénes: los Pearson, “compra kleenex”.

Es una familia disfuncional porque… hasta la muerte del padre, los hijos han vivido en una zona de confort, cerrando los ojos a las causas reales de sus dolencias.

Consecuencias: la hija con sobrepeso que se siente culpable de su muerte, el hijo guapo que decide darse a valer en su profesión, el hijo adoptado que quiere conocer a su padre biológico…

'This Is Us' | Agencias

'YOUNGER'

Quiénes: los Miller, o cómo inventarse una nueva vida.

Es una familia disfuncional porque… Liza, madre divorciada de 40 años, se hace pasar por una veinteañera para poder trabajar en una editorial.

Consecuencias: un cúmulo de mentiras y enredos con tal de no destapar su secreto.

'BASKETS'

Quiénes: los Baskets, el payaso iluso.

Es una familia disfuncional porque… Chip quiere ser payaso profesional, su hermano gemelo se ríe de él y su madre (interpretada por un hombre) pesa 150 kilos.

Consecuencias: disparatadas tramas con el humor absurdo como bandera.

Zack Galifianakis en 'Baskets' | FX

'DESVIADOS'

Quiénes: los Parker, “tontos, no, lo siguiente”.

Es una familia disfuncional porque… el padre no pierde la ilusión de unas vacaciones por carretera, a pesar de que todo, pero todo, les salga mal.

Consecuencias: verlos en acción demuestra que quien se fue de vacaciones fue el karma.

'LOS GOLDBERG'

Quiénes: los Goldberg, “la inocencia de los 80”.

Es una familia disfuncional porque… una madre sobreprotectora y un padre negativo tratan a sus dos hijos de formas muy diferentes.

Consecuencias: su ambigüa educación hace que los chavales metan la pata continuamente.

Los Goldberg | neox.atresmedia.com

'JANE THE VIRGIN'

Quiénes: los Villanueva, “orgullo latino”.

Es una familia disfuncional porque… la hija se queda embarazada siendo virgen, por una inseminación accidental.

Consecuencias: el embarazo de la adolescente abre puertas hasta ese momento selladas a cal y canto, y más en una familia (supuestamente) tradicional.

'OZARK'

Quiénes: los Byrde, “blanqueadores de dinero”.

Es una familia disfuncional porque… el padre se esconde con su familia en una zona vacacional, desde donde blanquear más fácilmente el dinero para un cartel.

Consecuencias: en el pueblo no son tan ingenuos como parecen.

'LOS SIMPSON'

Quiénes: los Simpson, “amarillos y ocurrentes”.

Es una familia disfuncional porque… Bart lleva siendo castigado por sus gamberradas más de 20 años, con un padre permisivo que a pesar de ser bono hace gala de pluriempleo.

Consecuencias: Homer es dueño de algunas de las mejores frases de la televisión y Bart, de los momentos más sinvergüenzas, siempre, desde el lado más amable de la comedia animada.

Atresmedia celebrará el Día Mundial de 'Los Simpson' | antena3.com

'BLACK-ISH'

Quiénes: los Johnson, “cuestión de raza”.

Es una familia disfuncional porque… en esta comedia protagonizada por afroamericanos el padre se cuestiona cualquier detalle de su vida como negro acomodado.

Consecuencias: todo es discutible, con dilemas morales y malentendidos que provocan la risa, pero también una reflexión profunda sobre las diferencias por cuestión de raza en EE UU.

'GRACE AND FRANKIE'

Quiénes: los Hanson y los Bergstein, “septuagenarias modernas”.

Es una familia disfuncional porque… los maridos de Grace y de Frankie, se divorcian de ellas para casarse.

Consecuencias: las dos amigas deciden llevar juntas una inesperada soltería que les hará descubrirse a sí mismas.

Grace and Frankie | Netflix

'MODERN FAMILY'

Quiénes: los Dunphy, “padre Peter Pan”.

Es una familia disfuncional porque… Phil sigue manteniendo la ilusión de un niño, algo que ningún miembro de su familia comparte.

Consecuencias: a veces, ser feliz consiste en creer que los unicornios existen, y por mucho que les pese, Phil sigue haciendo felices a los suyos con sus tonterías.