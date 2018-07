Series 2017: 37 episodios que tendrías que haber visto (y aún estás a tiempo)

1. 'The Handmaid’s Tale' (1x1 - Defred)

Porque nos adentra en un horror inexplicable del que nos cuesta recuperarnos, por no entender nada de la aséptica pesadilla que, intuimos, vivirá la protagonista.

2. 'Juego de Tronos' (7x6 - Más allá del Muro)

Por el esperado enfrentamiento entre Jon Nieve y los suyos contra los Caminantes. Y por sus excesos, también, incluyendo ese extraño rescate del dragón Viserion.

'El Perro', Beric, Jorah, Jon y Tormund en 'Juego de Tronos' | Agencias

3. 'American Gods' (1x2 - El secreto de las cucharas)

Porque Gillian Anderson, que interpreta a la Diosa de la Tele, aparece emulando a la Lucille Ball de I Love Lucy, por no hablar de la intrigante partida de ajedrez inspirada en El séptimo sello.

4. 'Better Call Saul' (3x5 - Artimañas)

Por el lucimiento de Michael McKean (el neurótico Chuck) en un episodio que transcurre durante un juicio en el que su hermano Jimmy demuestra que todo está en su cabeza.

5. 'The Leftovers' (3x7 - El hombre más poderoso del mundo (y su hermano gemelo idéntico)

Porque como escuchamos: “Todo lo que ocurre ya sabe que va a ocurrir, porque ya ha ocurrido”. ¡Boom! Enigmático y metareferencial, con broma incluida al pene de Justin Theroux.

6. 'The Americans' (5x11 - Dyatkovo)

El matrimonio de espías rusos debe decidir si matar o no a una compatriota que traicionó a su país. Este episodio demuestra lo alejados que están ya Elizabeth y Philip.

7. 'Black Mirror' (4x6 - Black Museum)

(Se estrena el 29 de diciembre) Porque un museo en medio de la nada abre las puertas a algunos de los mayores errores tecnológicos a los que nos enfrentaremos en el futuro.

8. 'Mindhunter' (1x2)

Por la aparición del gigantesco Ed Kemper, uno de los asesinos más fríos y calculadores interpretado de forma soberbia por Cameron Britton.

Mindhunter | Agencias

9. 'Legión' (1x7)

Por una pizarra que cobra vida con los recuerdos del protagonista (guiño al cómic) y una secuencia surrealista en la que los personajes se intercambian y nada es lo que parece.

10. 'Sherlock' (4x2 - El detective mentiroso)

Por Toby Jones como enemigo a la altura del genio y sus momentazos de maldad pura.

11. 'Ray Donovan' (5x1 - Abby)

Por su salto temporal, tramas que no suceden de forma lineal y la insinuación de la muerte de un personaje protagonista.

12. 'BoJack Horseman' (4x11 - La flecha del tiempo)

Por ese viaje a los años 60 en el que descubrimos quiénes eran los padres de BoJack, una nueva perspectiva para el cínico caballo parlante.

13. 'La casa de papel' (1x1)

Por su potente arranque que prometía acción pura y dura y enredos psicológicos entre los protagonistas, con caretas de Dalí incluidas.

14. 'Riverdale' (2x7 - Cuentos desde la oscuridad)

Porque innova con tres relatos de terror independientes que se cruzan, en homenaje a Tales From the Darkside (1983-1988), con guiños a Lovecraft, Scream y Candyman.

15. 'Stranger Things' (2x3 - El renacuajo)

Por la nueva mascota de Dustin que no hace prever nada bueno, le da más protagonismo a uno de los mejores personajes de la temporada.

Stranger Things | Netflix

16. 'Twin Peaks' (1x14)

Por el sueño en blanco y negro con Monica Bellucci. Inolvidable.

17. 'Transparent' (4x9 - “Ello” está en camino)

Porque entendemos mejor la mala suerte de Davina con los hombres, una mujer trans con VIH de cierta edad que debe rehacer su vida.

18. 'The Girlfriend Experience' (2x5 - Solicitación)

Por una escena de sexo explícita de una escort, que no hemos visto nunca en una serie de televisión (o, al menos, no así).

19. 'Feud: Better and Joan' (1x5 - Y la ganadora es… El camino a los Oscar)

Por la legendaria entrega de los Oscar en 1963 en la que se enfrentaban las dos protagonistas: Bette Davies y Joan Crawford.

20. 'Manhunt: Unabomber' (1x3 - Fruto del árbol envenenado)

Porque demuestra cómo el lenguaje puede servir a la hora de estudiar el caso del famoso terrorista apodado Unabomber.

21. 'Dark' (1x3 - Pasado y presente)

Porque juega con realidades alternativas y la resolución de un enigma. Lo mejor de Perdidos en una ambientación que recuerda a Les Revenants.

22. 'Big Little Lies' (1x6 - Amor apasionado)

Porque Celeste se enfrenta a los abusos de su marido, una situación que el espectador espera durante toda la temporada.

23. 'Catastrophe' (3x6)

Por la última aparición de Carrie Fisher, que interpretaba a la madre de Rob, antes de fallecer. Cosas del destino: la escena tiene lugar durante un funeral.

24. 'El fin de la comedia' (2x3 - ¿Vas para El Barranquito o qué?)

Porque Ignatius se ríe de un pueblo de Tenerife al grito de: “¿Vas para El Barranquito o qué?” y, claro, la lía. Cachondísimo el cameo de Gabilondo.

25. 'Master of None' (2x5 - El otro)

Por esa escena de tres minutos con un primer plano del protagonista metido en un coche, rumiando desconcertado sus nuevos sentimientos.

26. 'Larry David' (9x9)

Por contar con Lin-Manuel Miranda, creador del éxito Hamilton, que se interpreta a sí mismo para ser Salman Rushdie en el musical Fatua.

27.'Narcos' (3x7- Sin salida)

Porque, a pesar de no contar con Pablo Escobar, nos vinimos arriba con el personaje de Jorge Salcedo jefe de seguridad del cartel de Cali. Enorme.

28. 'Mr. Robot' (3x5 - Runtime Error)

Por ESE plano secuencia. Tal cual.

29. 'Better Things' (2x6 - Eulogy)

Porque Pam se inventa su propio funeral, emocionante y muy triste, tanto que llorarás sin poderlo evitar.

Evan Peters en 'American Horror Story: Cult' | FX

30. 'American Horror Story: Cult' (7x7)

Por el cameo de Lena Dunham. No es el mejor episodio de la temporada, pero ver a la creadora de Girls como Valerie Solanas, la mujer que atentó contra Andy Warhol no tiene precio.

31. 'Ozark' (1x7 - Casa para pájaros)

Por la escena tensa, tensa entre los personajes interpretados por Jason Bateman y Peter Mullan, que no están dispuestos a ceder si hay tráfico de droga por el medio.

32. 'Insecure' (2x5 - La hostia de alterada)

Por sus rapeos rompiendo la cuarta pared, esta vez haciendo un juego de palabras con “horchata” al conocer a un guaperas latino.

33. 'The Sinner' (1x1 - Parte 1)

Por esa escena en la playa inesperada y su posterior repercusión. Rescatar a Jessica Biel del olvido también está muy bien.

34. 'Por 13 razones' (1x12 - Cinta 6, cara B)

Porque muestra sin censura la escena de una violación, de las muchas que se siguen ocultando en institutos y universidades. El espectador, voyeur, toma conciencia de las repercusiones de su silencio.

35. 'Vergüenza' (1x5 - Lovering is Call)

Porque que un español, con las verguenzas que arrastramos, se atreva a presumir de su inglés ya tiene mérito. Otra cosa es que debiera alardear de aquello.

'This Is Us' | Agencias

36. 'This is Us' (2x8 - Número uno)

Porque es el primer episodio de la serie que se centra en un único personaje, y que dará pie al desarrollo de otros dos episodios con el resto de hermanos.

37. 'Big Mouth' (1x5 - Las chicas también están salidas)

Porque una serie de dibujos que habla muy claramente de la sexualidad sin tapujos siempre merece estar en cualquier lista. Diversión y educación en uno.