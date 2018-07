'Sense8' y otras series con final de película

Sense8

La segunda temporada de 'Sense8' se estrenó año y medio después que la primera, con el inesperado anuncio de su cancelación. Una de las series más caras de Netflix (casi 10 millones de dólares por episodio y con localizaciones en varios países) acababa con tal cantidad de tramas abiertas (entre otras, el secuestro de Wolfgang) que sus seguidores enfurecieron. Las hermanas Wachowski confesaban tener las manos atadas, pero ellos, no, y usaron las redes sociales para exigir una conclusión a la altura. El resultado es una película de dos horas y media (Amor Vincit Omnia) que colmará sus expectativas, pues funciona como cierre perfecto, tanto visual como emocional, a la insólita relación de los sensates, el grupo de personas conectadas de forma sobrenatural. Incluye unos estimulantes títulos postcrédito con un significativo encabezado: “Para nuestros fans”.

Looking

El último caso de reanimación cinéfila que recordábamos antes de 'Sense8' había sido 'Looking' de HBO. Cancelada tras la segunda temporada, algunos de los temas que se dejaron en el aire se retomaron un año después, en 2016, en 'Looking: The Movie', con el regreso del protagonista a San Francisco.

Looking 5 | Looking 5

24

La verdadera misión imposible para cualquier incondicional de Jack Bauer es haberle seguido la pista sin marearse. Durante la emisión de la serie, se estrenó en 2008 una película de dos horas ('24: Redemption'). A su término, en 2010, se pensó en una nueva adaptación al cine como colofón final, pero, en medio de la producción, 'Touch', la serie que protagonizaba por entonces Kiefer Sutherland, fue también cancelada, así que en 2014 se revivió '24' como miniserie: '24: Vive otro día'. Un lío.

Prison Break

Otra montaña rusa de emociones fue la provocada por 'Prison Break', que reaparecería en 2017 con una inesperada quinta temporada. Años antes, en 2009, sus creadores habían finiquitado la trama carcelaria con un especial de dos horas ('The Final Break') que se editó directo para DVD en EEUU.

Frame 0.0 de: Antes de ver el regreso de 'Twin Peaks' tienes que saber estas cosas | Frame 0.0 de: Antes de ver el regreso de 'Twin Peaks' tienes que saber estas cosas

Twin Peaks

'Prison Break' y '24' parecen seguir los pasos implantados por el siempre revolucionario David Lynch. En 'Twin Peaks' (1990-1991) fue tal rompecabezas, que el filme 'Fuego, camina conmigo' (1992) surgió como respuesta a sus numerosas incógnitas. No sólo no lo fue, si no que planteó nuevas dudas. El revival de la serie en 2017 vino a echar más leña (o leño) a ese fuego.

Tan muertos como yo

Esta comedia negra también requirió de una TV movie que pusiera fin a la curiosidad de sus fans, tras ser cancelada en su segunda entrega en 2004. Lástima que Bryan Fuller estrenase cinco años después (nada menos), y directa al videoclub, 'Tan muertos como yo', la película. ¿Quién se acordaba ya?

Futurama

Otro de esos casos excepcionales ocurrió con la serie futurista del creador de 'Los Simpson', Matt Groening. Muy alejada de los índices de audiencia de aquélla, 'Futurama' fue cancelada en su quinta temporada en 2003. Sin embargo, arrasó en formato DVD. Aprovechando este fortuito éxito, lanzarían entre 2007 y 2009 cuatro películas, lo que, además, propiciaría el estreno de una sexta temporada un año después. Ojalá volviese.

Stargate SG-1

Insaciables, los fanáticos de 'Stargate' querían más. Lo cual era del todo lógico, pues la serie, que había aguantado nada menos que 10 temporadas (1997-2007), no contó con un desenlace. Así fue como, un año después, lanzarían en vídeo dos películas: El arca de la verdad y El Continuo.

Homicidio

Antes de que apareciese 'The Wire', en Homicidio ('Homicide: Life on the Street') ya se investigaron los crímenes de la ciudad de Baltimore. Tras siete temporadas en emisión (1993-1999), una película de hora y media estrenada en el año 2000 puso fin a las peripecias de estos detectives de la unidad de homicidios de la violenta ciudad.

Alien nación

No una, si no hasta cinco TV movies siguieron a la cancelación en 1990 de Alien nación en FOX, a un estreno por año. Los alienígenas regresarían en Horizontes oscuros (1994), Cuerpo y alma (1995), El final (1996), El enemigo interior (1996) y El legado de Udara (1997). Increíble.

ALF

En el último episodio emitido de esta popular sitcom en 1990, su protagonista, un alienígena lenguaraz, era rescatado por algunos supervivientes de su planeta Melmac. A pesar de incluirse el letrero de "Continuará", el espectador nunca llegó a saber cuál era su destino. Hasta que en 1996, el filme Proyecto ALF intentó rematar el asunto.

Escuadrón de policía

La parodia de los dramas policiacos protagonizada por Leslie Nielsen en 1982 (Escuadrón de policía, también conocida como Police Squad!) no aguantó más de seis episodios en antena. Quien nos iba a decir que de ahí surgiría en 1988 una de las sagas más divertidas de la historia del cine: Agárralo como puedas.