Especial UpFronts 2017/2018: Tendencias de las series para la próxima temporada (II)

DESAPARECIDOS

Otro apartado que siempre merece nuestra atención, aunque este año echamos de menos más propuestas. En TEN DAYS IN THE VALLEY (ABC), Kyra Sedwick ('The Closer') es una madre soltera cuya hija desaparece y su búsqueda se mezcla con la ficción de la serie policial para la que trabaja. En REVERIE (NBC), Sarah Shahi ('Person of Interest') es una ex negociadora de rehenes que rescatará a usuarios perdidos dentro de un programa de realidad virtual.

SEGUNDAS OPORTUNIDADES

¿Sólo se vive una vez? Pues no. Una de las tendencias televisivas de este año. LIFE SENTENCE (The CW): una mujer con cáncer terminal, descubre que sobrevivirá y decide aprender a vivir con las decisiones que tomó cuando creía que se moría. START UP (ABC): Zach Braff ('Scrubs') es un periodista que abandona su carrera para montar su propia empresa. BY THE BOOK (CBS): un crítico de cine decide vivir según la Biblia tras la muerte de su mejor amigo, produce Johnny Galecki ('The Big Bang Theory'). ME, MYSELF AND I (CBS): la vida de un hombre a lo largo de diferentes periodos de su vida, cuando decide cambiarla siendo un sexagenario.

Me, Myself & I | CBS

CAMBIO INESPERADO

¿Qué hacer ante lo imprevisible? ¡Aprovecharlo! THE MAYOR (ABC): un joven rapero se presenta a alcalde con la única intención de promocionar su música y… gana las elecciones. CHAMPIONS (NBC): Mindy Kaling (The Mindy Project) produce esta comedia sobre dos hermanos que se deben hacer cargo del hijo adolescente de uno de sus ex. GOOD GIRLS (NBC): tres madres, cansadas de no llegar a fin de mes, roban un supermercado. 9JKL (CBS): comedia sobre un joven que intenta evitar a su familia que vive en su mismo edificio.

PREDECIR EL FUTURO

Tienen datos para saber lo que ocurrirá, pero… En SOMEWHERE BETWEEN, aún sin reparto, la protagonista sabe cuándo, dónde y cómo su hermana será asesinada, pero no por qué o por quién. En THE CROSSING, los refugiados de un país devastado por la guerra buscan asilo, lo que no saben sus rescatadores es que estas personas provienen de Estados Unidos, tras una guerra que aún no ha comenzado. Ambas son de ABC.

PRECUELAS

El canal CBS sigue explotando el fenómeno 'The Big Bang Theory' con YOUNG SHELDON donde conoceremos al genio con nueve años (Jim Parsons será el narrador como Sheldon adulto). También en CBS se estrenará STAR TREK: DISCOVERY, creada por Alex Kurtzman ('Fringe') y Bryan Fuller ('American Gods'), con, entre otros, Jason Isaacs, Michelle Yeoh, Rainn Wilson y Sonequa Martin-Green ('The Walking Dead').

EL FIN DEL MUNDO

Otra categoría que siempre nos da vidilla es ésta en la que se mezclan catástrofes naturales con misiones imposibles. En SALVATION (CBS) el peligro viene en forma de asteroide. En THE GOSPEL OF KEVIN (ABC), Jason Ritter ('Parenthood') recibirá la visita de un ser celestial que le propone salvar a la Humanidad.

MUSICALES

Esta temporada, el musical inspira dos ficciones televisivas de FOX que podrían llevarse todos los premios del año. RENT LIVE!, el musical pionero que reimagina La Bohéme, de Puccini, en el East Village neoyorquino, ganador del Pulitzer, el Tony y el Emmy; y A CHRISTMAS STORY: LIVE, sobre el clásico navideño de Broadway nominado al Tony.

REVOLUCIÓN EN LAS AULAS

Siempre hay algún profesor que nos hace suspirar con una educación de calidad. NBC apuesta por dos maestros peculiares. En A.P. BIO, un erudito comienza a trabajar en secundaria utilizando a los chavales para sus propios fines. En RISE, el personaje de Josh Radnor ('Cómo conocí a vuestra madre') revoluciona a su comunidad al hacerse cargo del teatro de una escuela.

COMEDIAS PARÓDICAS

Las tres de FOX y con un sello muy personal. Will Ferrell está detrás de LA TO VEGAS, con Dylan McDermott demostrando tener vis cómica como piloto de un avión que, cada fin de semana, lleva a excéntricos personajes a bordo. GHOSTED parodia Expediente X, con el escéptico Craig Robinson ('Mr. Robot') y el creyente Adam Scott ('Parks and Recreation'). Y en THE ORVILLE, Seth MacFarlane, el creador de Padre de familia, pilota una nave espacial muy parecida a la de 'Star Trek'.