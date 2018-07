Especial UpFronts 2017/2018: Tendencias de las series para la próxima temporada (I)

SUPERHÉROES

Inevitable fenómeno palomitero como en el cine. Marvel ataca con dos series: THE GIFTED (Fox), ambientada en el universo 'X-Men' con los hijos mutantes de una pareja “normal” (el padre es Stephen Moyer, 'True Blood'), e INHUMANS (ABC), con Black Bolt (Anson Mount, 'Hell on Wheels') y familia (entre ellos, Iwan Rheon, 'Juego de Tronos'). The CW sigue con sus fichajes DC ('Arrow', 'Supergirl', 'The Flash', 'Legends of Tomorrow') y añade a BLACK LIGHTNING, el primer superhéroe afroamericano.

Primera imagen de 'Marvel's Inhumans' | ABC

REMAKES

El más sonado es el de DINASTIA (The CW), con el regreso de dos de las familias más ricas de la ficción de los 80: los Carrington y los Colby. También lo hay de cine: SWAT (CBS), remake del drama policial de 2003. Y otros dos proyectos surgen de países tan dispares como Dinamarca: SPLITTING UP TOGETHER (ABC), con Jenna Fischer ('The Office') como una recién divorciada que se lleva mejor con su ex, e Israel: WISDOM OF THE CROWD (CBS), con Jeremy Piven ('El séquito'), como un visionario tecnológico.

POLICÍAS DE ÉLITE

La crème de la crème, acción pura y dura. La élite de los pilotos de helicópteros en misiones clandestinas en VALOR (The CW); la unidad especial de los Navy Seals en SEAL TEAM (CBS), con David Boreanaz ('Bones'); y un escuadrón de especialistas y analistas de THE BRAVE (NBC), de los productores de 'Homeland', con Anne Heche. Habrá que ver cómo se mueven los operadores telefónicos de 911 (FOX), el número de emergencia de la policía, en este drama de los creadores de 'American Crime Story', con Angela Bassett.

AYUDANDO A LA POLI

Personajes que son reclutados por su experiencia o don especial. En DECEPTION (ABC), será un mago el que ayude al FBI con sus trucos; en INSTINCT (CBS), es un ex agente de la CIA retirado el que es fichado por la CIA para capturar a un asesino en serie (con Alan Cumming, 'The Good Wife').

DE HOSPITALES

La tele no sería lo mismo sin ellos, los médicos de urgencias. Tras 'Bates Motel', Freddie Highmore se convierte en THE GOOD DOCTOR (ABC), un joven cirujano con síndrome de Savant (aunque posee ciertas habilidades, tiene ciertas dificultades para ejercerlas). Con un reparto encabezado por Matt Czuchry ('The Good Wife') y Emily VanCamp ('Revenge') se presenta THE RESIDENT (FOX), sobre un doctor veterano que se hace mentor de un joven médico.

REVIVALS

Y en tandas de 10 episodios. Muy esperado para nostálgicos el de la comedia WILL Y GRACE (NBC), con sus cuatro protagonistas (Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally y Sean Hayes, como Will, Grace, Karen y Jack), diez años después. Y qué decir de Roseanne (ABC)… ¡20 años después! Fox también ha confirmado una segunda vuelta de EXPEDIENTE X, con David Duchovny y Gillian Anderson, como los icónicos agentes del FBI Mulder y Scully.