Llegó a la parrilla televisiva el 12 de julio de 1990, el mismo año que se estrenó 'Twin Peaks'. Ambas series compartían un protagonista como pez fuera del agua –allí un agente de FBI, aquí, un médico– llegado a un pintoresco pueblo –allí Twin Peaks, aquí Cicely– cuyos habitantes parecían convivir con sus propias y extrañas reglas. Tanto a Cooper como a Fleischman, ambos disciplinados y maniáticos, no les quedaba otra que adaptarse a su nuevo ecosistema para sobrevivir. En ambas series, además, se exploraban ciertas ideas místicas, los indígenas nativos formaban parte de la trama y se convivía en armonía con la naturaleza. Pero hasta aquí las comparaciones, porque en 'Doctor en Alaska' nuestro protagonista se revolvía ante lo que creía situaciones extravagantes, no se resignaba y su arrogancia y altanería chocaban continuamente con el espíritu local, mucho menos encorsetado.

La serie exploraba la evolución de ese joven médico judío que llegaba por equivocación a Cicely, un pueblo ficticio de Alaska –la serie fue rodada en Roslyn (Washington)– un urbanita que iba de sofisticado y que echaba de menos las comodidades de la gran ciudad. Con el tiempo, aquel extraño iba poco a poco adaptándose y replanteándose todo lo que daba por sentado. 'Doctor en Alaska' defendía la sabiduría popular frente al conocimiento científico, valores como la amistad y la humildad, y hacía del contacto con la naturaleza una necesidad reivindicando además a la comunidad indígena, como personas que vivían sin grandes pretensiones.

Doctor en Alaska ('Northern Exposure') acabó el 26 de julio de 1995 tras seis temporadas tras la huida de Rob Morrow para participar en la película 'Quiz'. Le sustituyeron pero el nuevo protagonista del que nadie se acuerda no cuajó. Para Morrow fue su primera gran serie. Otra generación le conoció luego por 'Numb3rs' (2005-2010), por ser el abogado de Ari en 'El séquito' y últimamente por participar como juez en 'Billions'. La culpa de que Fleischman acabe en Cicely es de Maurice Minnifield, un ex astronauta millonario que pretende con la llegada del educado doctor hacer más próspero el pueblo. Este carismático personaje está interpretado por el veterano Barry Corbin, que ya había aparecido en 'Dallas' y en un buen puñado de películas. En los últimos años le hemos podido ver en 'One Tree Hill', 'The Ranch' y haciendo de vecino airado (y cliente de Saul Goodman) en la quinta temporada de 'Better Call Saul'.

Minnifield era el dueño de la radio local en la serie cuyo locutor no era otro que el guapo John Corbett. Chris Stevens se convirtió en uno de los personajes más populares porque compartía sus inquietudes e ideas místicas a través de las ondas. Como Rob Morrow, esta fue su primera gran serie hasta que llegó ‘Sexo en Nueva York’ que le catapultó a la fama como novio de su protagonista, Carrie Bradshaw, el único que podría haberle hecho sombra al mismísimo Mr. Big. Luego ha aparecido en ‘United States of Tara’, ‘Parenthood’ y las cinematográficas sagas de ‘Mi gran boda griega’ y ‘A todos los chicos de los que me enamoré’.

A Fleishman le tentaban con una mujer, Maggie O’Connell, para que así hubiese cierta tensión sexual en la trama. Janine Turner, que se dio a conocer en 'Hospital General' en los años 80 e hizo de doctora en ‘Doctoras de Philadelphia’ (2000-2002) y apareció en 'Friday Night Lights', interpreta a la casera del doctor, una piloto comercial en sus ratos libres.

'Doctor en Alaska', creada por Joshua Brand y John Falsey –que anteriormente habían trabajado juntos en series como 'Un año en la vida', 'Hospital – St. Elsewhere' y 'Tiempo de conflictos – I’ll Fly Away' –ganó dos Globos de Oro a mejor serie dramática en 1992 y 1993; Rob Morrow y Janine Turner fueron nominados en tres ocasiones y John Corbett en una, y acumuló siete Emmy. La serie ha servido de inspiración a otras ficciones, como 'Men in Trees', una especie de 'Doctor en Alaska' feminista con Anne Heche, neoyorquina en un pueblo pintoresco, o 'Hart of Dixie', en la que Rachel Bilson, cardiocirujana, cambiaba los tacones por Alabama.