10 razones para ver 'The Umbrella Academy'

1. Los creadores

El autor del cómic es Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance. Publicado junto a Gabriel Bá, ‘The Umbrella Academy’ de la editorial Dark Horse ganó un Eisner, el Oscar de los cómics. Lleva publicadas tres entregas y la dupla prepara ya una cuarta. De la adaptación se encargan Steve Blackman (productor de ‘Legión’ y ‘Altered Carbon’) y Jeremy Slater (guionista de ‘Cuatro fantásticos’ y creador de ‘The Exorcist’).

2. Los protagonistas

Ellen Page en 'The Umbrella Academy' | Netflix

Ellen Page regresa al universo de los superhéroes tras ‘X-Men: Días del futuro pasado’. Interpreta al único de los hermanos que, aparentemente, no cuenta con un superpoder. Eso sí, Vanya (o Número 7, porque todos son conocidos por un número) toca el violín de maravilla. Junto a ella: el fortachón Tom Hopper (‘Juego de tronos’, ‘Black Sails’); David Castañeda (‘Sicario: El día del soldado’), un as con los cuchillos; la mentalista Emmy Raver-Lampman (en su primer papel reseñable); Aidan Gallagher (habitual de series juveniles de Nickelodeon), capaz de viajar en el tiempo, y Robert Sheeran (‘Misfits’), el único que ve al fantasma de uno de los hermanos que murió (y que se transformaba en monstruo).

3. El piloto

El primer episodio de la serie es uno de los más trepidantes e interesantes de la temporada. Los creadores han respetado el material original y le han añadido un look muy del estilo de Wes Anderson (memorable la secuencia en la que los hermanos bailan a ritmo del ‘I think we're alone now’, de Tiffany). El arranque es brutal. Una voz en off nos relata que en 1989, 43 mujeres dieron a luz el mismo día sin estar embarazadas. Un millonario, Reginald Hargreeves (Colm Feore) adoptó a siete de los niños y los instruyó para convertirlos en superhéroes. Casi 20 años después, la muerte del padre reúne de nuevo al clan, que, a pesar de sus diferencias, deberá enfrentarse a la más importante de sus misiones: evitar el fin del mundo.

4. Los flashback

Escena de 'The Umbrella Academy' | Netflix

La serie aprovecha los flashbacks para aportar más información sobre estos colegiales enmascarados con poderes. Al igual que hemos visto, por ejemplo, en ‘La maldición de Hill House’ los chicos, ya mayores, reviven muchos momentos del pasado desde que se juntan en el funeral del padre. A pesar de sus dones especiales, no han sabido digerir ciertos traumas del pasado, como no entender por qué fueron separados de sus madres biológicas o por qué su padre era tan autoritario y distante.

5. La visión del futuro

Nada hay que enganche más al espectador que una buena historia de viajes en el tiempo, y ‘The Umbrella Academy’ la tiene. Gracias a Número 5, que en uno de sus viajes quedó atrapado en el futuro, descubrimos que lo que está por venir no pinta nada bien: en ocho días llegará el apocalipsis. Aunque físicamente parezca un niño de 13 años, mentalmente Número 5 es ya un sexagenario, lo que da lugar a situaciones rocambolescas.

6. La mezcla de géneros

Escena de 'The Umbrella Academy' | Netflix

Aunque ‘The Umbrella Academy’ es la adaptación de un cómic sobre superhéroes y juega con la fantasía, no olvida analizar lo que son las relaciones familiares y el enfrentamiento entre hermanos. El drama y la acción se mezclan con momentos realmente divertidos, gracias al drogadicto hedonista interpretado por Robert Sheehan, que parece estar de vuelta de todo. El “experimento” del padre con los chavales es aprovechado, además, para filosofar a lo Nietzsche. Según el padre, el individuo nunca será tan fuerte como el grupo, así es como los vínculos que unen a los hermanos los harán más fuertes.

7. La música

Si el creador del cómic es un cantante no podía faltar una buena banda sonora; The Stooges, Queens of the Stone Age, NOFX, Black Flag, Bad Brains o Mary J. Blige, que, además, interpreta a una de las villanas, destacan como un personaje más. La música de Jeff Ruso envuelve las imágenes desde el inicio de la serie, con el violín de Vanya y con canciones megaconocidas que potencian las secuencias de acción.

8. Los aliados

Además de aleccionar a sus hijos para luchar contra el mal, Reginald Hargreeves es un ingenioso inventor. Su mayordomo es un chimpancé trajeado con gafas llamado Pogo, que no sólo habla si no que parece conocer muchos de los secretos de la familia. También creó a la madre de los chavales, un androide, que, obviamente, continúa siendo joven a pesar del paso del tiempo, pero le falla la memoria.

9. Los villanos

Escena de 'The Umbrella Academy' | Netflix

Desde el futuro incierto llega una pareja de asesinos que oculta sus rostros con máscaras infantiles. La cantante Mary J. Blige es una criminal sin escrúpulos llamada Cha-Cha y su compañero, Hazel, está interpretado por Cameron Britton, el espeluznante serial killer talla XXL de ‘Mindhunter’. Su jefa no es otra que Kate Walsh (‘Sin cita previa’).

10. Los enigmas

El primer episodio plantea un buen puñado de misterios que obligan a hacerse un maratón al estilo Netflix. Entre otros, ¿tenía el padre de los chicos un plan que desconozcan? ¿Su muerte podría haber sido provocada? ¿Por qué adoptó a Vanya si no tenía poderes como sus hermanos? ¿Por qué el chaval del futuro se quedó atrapado y ha podido volver? ¿Y lo más importante: ¿cómo evitarán el fin del mundo? ‘The Umbrella Academy’ engancha.

