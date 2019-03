'Curfew' (‘Toque de queda'): Las claves de la carrera de coches más brutal

Una carrera te puede salvar la vida

La ficción televisiva ama las historias postapocalípticas. En 'Curfew' ('Toque de queda') no hay zombies como en 'The Walking Dead', si no que son unas criaturas infectadas, tras el brote de un virus, las que atacan a los seres humanos. El gobierno intenta evitar estas muertes imponiendo esos "toques de queda" del título. Nadie puede salir a la calle desde la madrugada y hasta el amanecer.

Sin embargo, Max Larssen, un misterioso millonario interpretado por Adam Brody, se ha sacado de la manga una increíble teoría: en alguna parte existe una isla en la que no existe dicha infección, una especie de santuario a la que sólo podrán acceder unos pocos elegidos. Para conseguir una oportunidad, los más valientes podrán apuntarse a una salvaje competición y sólo el que logre llegar con su coche hasta el final obtendrá la salvación. En 'Curfew' ('Toque de queda'), pues, surgen varias preguntas: ¿de dónde salió el virus? ¿por qué existe un lugar no infectado? ¿qué gana este poderoso tipo sugiriendo una actividad delictiva para llegar hasta allí? Pero la que más interesa a priori es otra: ¿cuáles son las motivaciones de este grupo de desesperados que prefieren jugarse la vida a esconderse en casa como manda la ley?

Sean Bean en 'Curfew' ('Toque de queda') | Moonage Pictures

Creada por Matthew Read y dirigida por Colm McCarthy (ambos de 'Peaky Blinders') y Christopher Smith ('Desmembrados'), la serie cuenta en su reparto con caras conocidas como las de Sean Bean ('Juego de Tronos'), interpretando a un mafioso llamado El General; Billy Zane, como el vaquero Joker Jones, y Miranda Richardson, como una madre que viaja con su hija adoptiva. Junto a ellos, Phoebe Fox ('Switch') y Malachi Kirby ('Black Mirror'), que competirán en una ambulancia blindada (otros vehículos, todos destrozados y customizados, son una furgoneta y un 'monster truck').

La inspiración: otras carreras épicas

Hay que remontarse a los años 60 para descubrir 'La carrera del siglo' (1965), de Blake Edwards, con Jack Lemmon, Tony Curtis y Natalie Wood. La comedia, que ganó el Oscar a mejores efectos de sonido, relataba el viaje de Nueva York a Paris de varios coches por pura diversión, dando lugar a todo tipo de situaciones disparatadas. Sólo un dato: en ella podrás ver la mayor pelea de tartas de la historia del cine, para cuyo rodaje invirtieron cinco días y más de 4.000 pasteles.

La popular serie animada 'Los autos locos' (1968-1970), producida por Hanna-Barbera, se inspiró en la comedia de Black Edwards y fue un poco más allá. Un total de 11 coches y 23 personajes se disputaban un surrealista premio: ser "el piloto más loco del mundo". De aquí surgieron icónicos personajes como los del paleto y el cástor en su troncomóvil; el coche de los gángsters; un tanque llevado por un tractor; y, especialmente, la reina del volante Penelope Glamour (y su coche rosa con pintalabios incluido) y el dúo de villanos más divertido, a bordo de un Ferrari: Pierre Nodoyuna y su perro Pulgoso, que no hacían más que sabotear a los demás, con numerosas trampas, aunque nunca se salían con la suya.

En 1975, tal vez inspirándose en estos dos dibujos canallas, Paul Bartel dirigió 'La carrera de la muerte del año 2000', imaginando un futuro distópico en el que (ríete tú de los videojuegos de ahora) los concursantes ganaban puntos si atropellaban a peatones inocentes (sumaban más cuanto más cruel fuera la embestida). Es sorprendente ver ya a Sylvester Stallone disparando metralletas instaladas en su deportivo y a David Carradine disfrazado con un traje de cuero sadomaso. En 2017, se rodó una nueva versión, que tenía lugar en 2050, y que fue directa a vídeo de lo mala que era.

Lo mejor y lo peor

El primer episodio de 'Curfew' ('Toque de queda') desconcierta porque acaba sin que veas ni una sola carrera. Pero si la continúas, entrarás de lleno en la más delirante diversión, donde la velocidad y la tensión se apoderan de las escenas. Las criaturas infectadas pueden recordar a los de la fallida serie 'Wayward Pines'. Sólo sabemos que el gobierno no miente, los monstruos existir, existen. Los títulos de crédito con colores rosa chicle nos transportan a la década de los 80, donde se respiraban tiempos de libertad. Que es la misma que los protagonistas de la serie anhelan y quieren recuperar como sea.

Los personajes que participarán en la carrera interactúan antes entre ellos (el General, por ejemplo, es el que proporciona los vehículos). Vemos algunos flashbacks que contextualizan la relación entre ellos. Uno mantiene a su madre enferma (infectada) atada a la cama porque no se ve con fuerzas para acabar con su vida y cree que se hallará una cura. Otros piensan que la isla en la que se ofrece una cura al virus es un mito, que nunca podrán conocer otro mundo, pero les da lo mismo, lo que quieren es competir y ganar por puro placer.

La serie que Sky estrena el 19 de marzo hay que tomársela un poco así, como pura diversión, donde los infectados y la isla son excusas para entrar de lleno en una carrera de coches que promete ser demencial, como si de un videojuego se tratara. Lo mejor: mete la quinta marcha y déjate llevar.

