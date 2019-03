'España en Serie': nos guste o no

'España en Serie' es un documental necesario, imprescindible para contextualizar la ficción española en la historia reciente de nuestro país. Actores, actrices, directores, productores y guionistas ofrecen su interesante punto de vista sobre la indisoluble relación entre historia y televisión y cómo ambas han ido de la mano a lo largo de los últimos 40 años.



¿Es posible desligar 'Curro Jiménez' de la Transición? ¿Se entienden las series actuales sin recordar el boom de 'Médico de Familia'? ¿Por qué series como 'Cuéntame' son capaces de estar más de una década en pantalla? Son preguntas que 'España en Serie' responde mezclando imágenes de nuestras series y de nuestra historia con las impresiones de todos aquellos que han protagonizado, delante o detrás de las cámaras, las ficciones nacionales más relevantes.



En 40 años se han producido títulos para todos los gustos, series impecables pero también otras con un nivel de calidad que todavía hoy nos sigue sacando los colores. El mejor ejemplo es 'Ana y los 7', un fenómeno brutal de audiencia pero lamentable a nivel artístico. Ese y no otro es el motivo por el que Ana Obregón, su "creadora"y protagonista, interviene en el segundo capítulo de 'España en Serie', dedicado a las actrices y a los personajes femeninos. La historia no se puede cambiar.



Hay, efectivamente, series para olvidar pero hay otras muchas que son imprescindibles para entender nuestra evolución histórica y televisiva. 'Teresa de Jesús', 'Fortunata y Jacinta', o 'Anillos de Oro' fueron tres series de TVE que marcaron un antes y un después en la década de los 80 y que no tienen nada que envidiar a las ficciones actuales. 'Médico de Familia' y 'Periodistas' hicieron lo propio en los 90. Todas ellas permitieron que con el cambio de siglo se hayan multiplicado los formatos y los estilos; hoy el espectador disfruta de series tan diferentes como 'El tiempo entre costuras' o 'Águila Roja'.



El pasado y el presente de las series españolas tienen un denominador común: el interés del espectador, que desde hace cuatro décadas sigue necesitando su capítulo semanal y que sus protagonistas formen parte de su vida cotidiana cada siete días. En eso no hemos cambiado tanto. Y es que España fue, es y será un país de series.