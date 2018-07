La lista de premiados, o al menos los principales, deja claras varias cosas de cara a la gran gala de premios televisivos. Una de ellas es que ‘Orange is the New Black’ no pasará desapercibida y por ello la enorme Uzo Aduba ("Crazy Eyes") ganó el premio a la mejor actriz invitada en comedia. Pero ahí no queda la cosa, ya que la serie de Netflix también se llevó a casa un gran reconocimiento: premio global al mejor casting cómico, uno de los mayores premios de la noche. ¿Será capaz de desbancar a la imbatible ‘Modern Family’ como mejor comedia? ¿Lograrán Taylor Schilling o Kate Mulgrew el reconocimiento a su interpretación?

Otra serie reconocida el pasado sábado y que, evidentemente, no se irá con las manos vacías el 25 de agosto es ‘True Detective’, que logra el premio al mejor casting dramático y el premio menor de mejor maquillaje (no prostético). Tiene grandes competidoras para los Primetime Emmy: nada menos que ‘Juego de Tronos’, ‘House of Cards’ y sobre todo, ‘Breaking Bad’. Está claro que los académicos de televisión optarán entre reconocer la temporada final de la serie protagonizada por Bryan Cranston o dejarse llevar por la ola de halagos que ha recibido la serie de HBO con la que Matthew McConaughey ha logrado lo nunca visto en su carrera: que lo consideren buen actor.

Resultaba indudable por evidente que ‘Juego de Tronos’ es la merecedora del premio a mejor maquillaje prostético, vestuario y efectos especiales, entre otros premios. A nivel artístico no hay ninguna serie como ‘Game of Thrones’, pero sí hay que extrapolar su increíble factura técnica a las grandes categorías, la serie no goza de tanto prestigio entre los académicos. Como mucho, será Peter Dinklage (nominado a mejor actor dramático de reparto) quién recoja el premio que satisfaga a los fans, ya que la altísima competencia deja a la serie de George RR Martin sin opciones en el resto de categorías.

En los actores dramáticos se produjo una dualidad que asusta. En el apartado femenino todos aplaudimos con fuerza el premio para la extraordinaria Allison Janney por su colaboración en ‘Masters of Sex’ y que también tiene opciones de llevarse el premio a mejor actriz secundaria de comedia por su papel en ‘Mom’ (CBS).

El ridículo llegó cuando Joe Morton logró el premio a mejor actor invitado de drama por su interpretación en ‘Scandal’. Su personaje, padre de Olivia Pope, es exagerado, molesto y absurdo y el resto de los cinco nominados merecían el premio mucho antes que él. He aquí la nota surrealista de la noche.

Los Creative Arts Emmy se entregan en tropel varias semanas antes para que la gran gala de los Primetime Emmy luzca más bonita y no pierda el tiempo con premios menores. No hay que perder de vista a estos mini Emmys, ya que nos dan pistas de lo que ocurrirá en la entrega de premios de los Emmy que nos importan de verdad. El 26 de agosto comentamos.