'El Corazón del Océano': no te la querrás perder

El primer episodio comienza con un 'flashforward' en el que se ve a Ana y Alonso (Clara Lago y Álvaro Cervantes) en un barco inundado. Una secuencia que nos dice que ellos protagonizarán la gran historia de amor de la serie. Él de perfil luchador y ella de carácter rebelde; de los actores jóvenes de su generación Clara Lago y Álvaro Cervantes eran una elección segura.



La otra gran pareja de 'El Corazón del Océano' es Juan de Salázar y Mencía (Hugo Silva e Ingrid Rubio). A Hugo Silva no le veíamos desde 'Karabudjan' (2010) y había mucha expectación por verle en un papel en el que actúa como líder de la historia principal, rol en el que se desenvuelve muy bien y que comparte con Ingrid Rubio, que sobresale en su personaje de esposa perfecta de clase noble.



La historia comienza con todos los protagonistas viajando hacia el Nuevo Mundo. Un viaje en el que todos tienen expectativas diferentes que no se cumplirán en absoluto. Entre ellos se forma un doble triángulo amoroso que provoca que la serie esté en continuo movimiento y aporta buen ritmo al episodio. Es, desde luego, una de las ficciones más ambiciosas en la historia de Globomedia, con gran parte de sus exteriores rodados en Colombia.



Pero no todo son conflictos amorosos. 'El Corazón del Oceáno' es una serie coral, con un casting que se adapta muy bien al género histórico. En la ambientación se ha hecho un claro esfuerzo para dotar de realidad a la serie, algo imprescindible para este tipo de ficción que tiene que recrear un universo creíble para el espectador. En este aspecto 'El Corazón del Océano' se sitúa a la cabeza.



El éxito de su estreno confirma que a los espectadores españoles les siguen atrayendo las series históricas. 'El Corazón del Océano' representa a una parte de la mejor cara de la ficción nacional, en la línea por las preferencias de la audiencia, que se inclina por este género en cuanto a series nacionales. Y 'El Corazón del Océano' ha demostrado estar a la altura de sus expectativas, presentándose a los espectadores como un producto de calidad.