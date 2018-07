El momento tenía que llegar y lo sabíamos. Los pocos fans que quedábamos sabemos que la serie había perdido gran parte de su encanto y que tenía poco que contar en una eventual sexta temporada. La marcha de Chevy Chase y la huida de Donald Glover complicaban las opciones de futuro y era mejor pisar el freno y no dejar que 'Community' se alejase, aún más, del estilo que acompañó a la serie en sus tres primeros años.



Las posibilidades de futuro son nulas. Dan Harmon, showrunner de ida y vuelta, ha descartado casi por completo la posibilidad de que 'Community' sea rescatada por la cadena de las causas perdidas: Netflix. Desde su cuenta de Tumblr aseguraba que no luchará por su resurrección, al tiempo que menospreciaba los capítulos de la cuarta temporada, en los que él no dirigía la sala de guionistas.



'Community' ha sido víctima de sí misma: demasiado nicho para emitirse en una network y demasiado correcta para otras cadenas más arriesgadas. Desde el principio ofrecía un universo muy específico, plagado de referentes que pasan por la ciencia ficción más clásica, la animación, los súper héroes o los juegos de rol. Y en ese terreno, 'Community' ha tenido más aciertos que fallos.



Los malos momentos, que aunque a algunos no les guste reconocerlo vinieron con la marcha de Harmon, pierden fuerza ante unos personajes más que buenos. Troy y Abed funcionaban juntos desde el primer momento y a ellos se debe gran parte del gancho de 'Community', aunque tampoco se entienden sin el resto de personajes, muy bien definidos. ¡Y cómo se puede olvidar al Decano! Quizás Jeff sea el menos interesante del grupo, pero hasta él tiene su lugar en el recuerdo de los fans.



La serie rozó el Emmy al mejor guión de comedia, por el mítico capítulo Remedial Chaos Theory, de la tercera temporada. Un episodio redondo que contiene, en 20 minutos, lo mejor de 'Community'. Y a la vez un capítulo que para muchos resultaría un auténtico coñazo. De nuevo, víctima de sí misma.



Desde luego ha sido una serie defendida a muerte por los fans, especialmente en los momentos bajos. Los fans de 'Community', los más acérrimos, no aceptan que la serie no vaya a cumplir su autoprofecía de "six seasons and a movie". Quién sabe, el crowdfunding puede conseguir que sean "five seasons and a movie". Como muestra, 'Veronica Mars', que no las tenías toda consigo.



En el caso de 'Community' bien está lo que mal acaba. Los momentos buenos han sido más abundantes que los malos y aunque no haya tenido una Series Finale como tal, sí deja un buen número de capítulos que desde luego no puedes ver en ninguna otra serie. Eso es así. 'Community' es así.