‘Better Call Saul’, más ‘Breaking Bad’ que nunca

(esta entrada contiene spoilers de ‘Better Call Saul’)

EL RECUERDO DE CHUCK

El último episodio de la tercera temporada dejó algunas inquietantes pistas al espectador. Una taza caía en la intro, como anunciando el tono de ruptura. Ya nada sería igual que antes. ‘Lantern’ (‘Farol’, 3x10) hacía referencia a la “linterna” de gas con la que Chuck (Michael McKean), el hermano de Jimmy (Bob Odenkirk), se alumbraba en su casa, obsesionado con su temor a la electricidad. Una linterna que usaba cuando le leía cuentos de pequeño, cuando los dos hermanos se llevaban bien. Pero Chuck no supera el despido por jubilación que le impone Howard, deja el bufete y recae en sus obsesiones. Chuck se encierra, le da la espalda a Jimmy, y provoca un incendio en el que pierde la vida. Jimmy se sentirá culpable de su muerte. Si para Chuck Jimmy era el origen de sus problemas; para Jimmy, la muerte de su hermano significará un paso más hacía su transformación en Saul Goodman. Tal vez no fuera buena idea destapar durante un juicio que la enfermedad de Chuck sólo estaba en su cabeza (seguramente Artimañas, el episodio 3x5 de ‘Better Call Saul’, sea el mejor de esta entrega, y uno de los mejores episodios del año). La muerte de Chuck hace que Jimmy se replantee sus negocios turbios, como el de las ancianas a las que engañó. Vacía el bufete y despide a su secretaria.

LA DECISIÓN DE KIM

Sin Chuck en su vida, a Jimmy sólo le queda su novia Kim (Rhea Seehorn), con la que mantiene una peculiar relación. En la tercera temporada, Kim cambiaba radicalmente tras un accidente de coche, del que no recordaba nada, absorta en su trabajo. No muere como Chuck aunque sí se enfrenta a Howard como él, y se da cuenta de que su propósito en la vida tal vez no sea el de dejarse la piel como abogada. Kim sí cuenta con una segunda oportunidad, aunque la muerte de Chuck le afectará profundamente y mellará su relación con Jimmy. Kim no quiere sentirse débil, que Jimmy le ayude durante su convalecencia. Esto demuestra que para Jimmy ella es una prioridad, aunque no sabemos si el sentimiento es recíproco. Kim decide tomarse la vida con calma, dejar por un tiempo la abogacía, descansar.

Better Call Saul | AMC

EL REGRESO DE WALTER WHITE

El spin-off de ‘Breaking Bad’ siempre ha jugado con una importante baza, la de resucitar a sus protagonistas originales: Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul). Ahora que se cumplen 10 años del estreno de ‘Breaking Bad’ parece el momento más apropiado. Ambos actores comentaron en la revista Entertainment Weekly que les haría felices volver a interpretar a esos personajes que los han hecho tan populares. La puerta estaría pues abierta, aunque Cranston pedía que no fuera sólo un cameo a lo Hitchcock, que aunque se tratara sólo de una escena que ésta fuera interesante, que hubiese una buena razón para volver. Si Jimmy se transforma por fin en Saul Goodman sería en parte porque conociera a sus futuros jefes y no quedaría otra que el regreso de los dos actores. En ‘Better Call Saul’ se da la circunstancia de que sabemos, gracias a un salto en el tiempo en el que Saul se hace llamar Gene y trabaja de incógnito en una pastelería, que Saul sobrevive. Al igual que Walter White/Heisenberg, Jimmy/Saul ha sido feliz con una conducta poco ética. Pero Gene ha aprendido la lección y se arrepiente de lo que ha hecho, a diferencia de Heisenberg.

TEORÍAS SOBRE EL FUTURO SAUL GOODMAN

“Tengo que enfrentarme al hecho de que se está convirtiendo en Saul, y no me gusta Saul. Si fuera mi amigo, le diría: ‘No sigas ese camino”. En la pasada Comic Con de San Diego, Bob Odenkirk resumió la temporada como "otro nivel" y sus creadores, Vince Gilligan –que estará en el Serializados Fest, del 27 al 30 de septiembre en Barcelona– y Peter Gould presumieron de que la cuarta temporada sería “la mejor de todas”. Odenkirk adelantó que la relación entre Jimmy y Kim tendrá un giro que “va a noquear” al espectador y que hace que “la vida de Saul en ‘Breaking Bad’ sea aún más trágica porque ella no está en su vida”. “Tendría sentido que no acabasen juntos”, dijo la actriz en su paso por Madrid en abril. Es una pareja que no encaja, aunque lo intenten, y se ayuden. Según Odenkirk, Jimmy hace cosas por ella que nunca haría por otros, pero no sabemos quién es Kim. “Tal vez, sólo sea una fachada. Kim nunca hubiera tenido una relación con Saul. Y Saul es un solitario”.

Esto sólo puede significar que, como ya sabemos por ‘Breaking Bad’, Kim podría decir adiós en ‘Better Call Saul’. Pero, ¿qué ocurrirá entre ambos? Antes de morir, Chuck le echó en cara a Jimmy que seguiría haciendo el mal y pidiendo perdón. “Harás daño a todos los que te rodean”. Puede que Kim no le perdone que le engañe una vez más o que trabaje para un criminal. Los creadores comentaron en su momento que la mesa de la oficina de Saul en ‘Breaking Bad’ era en realidad la de Kim. Kim no estará, pero no sabemos si morirá o decidirá pasar página muy lejos de Saul. Para Odenkirk, “Jimmy es dulce y entrañable, y tiene ganas de conectar con la gente, pero según le alejan de los demás, ese deseo por formar parte de la sociedad o de formar una familia desaparece. Levanta muros, se cierra en sí mismo y se convierte en un mercenario que sólo quiere ganar dinero”. La gran diferencia entre ambos es que “Saul toma decisiones sin importarle el daño que pueda ocasionar”. ¿Será por esto que Jimmy se busque la vida trabajando para Gus Fring (Giancarlo Esposito), con Mike (Jonathan Banks) de por medio? Habrá que verlo.

La cuarta temporada de ‘Better Call Saul’ se estrena en Movistar+ el 7 de agosto.