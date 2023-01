La vida de Lisa Marie Presley: Perder a Elvis con 9 años, su matrimonio con Michael Jackson y el suicidio de su hijo

Lisa Marie Presley fallecía este jueves 12 de enero a los 54 años tras haber sido hospitalizada por un paro cardíaco. La noticia de la muerte la confirmaba su madre, Priscilla Presley, a través de un comunicado:

"Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido", rezaba la nota.

Lisa Marie era la única hija y heredera de Elvis Presley quien nació solo 9 meses después de que el cantante y Priscilla se casaran el 1 de mayo de 1967. Tras su nacimiento el 1 de febrero de 1969 Lisa se convirtió en uno de los niños más famosos del mundo y toda su vida estuvo en el foco mediático.

Elvis y Priscilla Presley tras el nacimiento de su hija Lisa Marie | Cordon Press

A lo largo de su vida Lisa Marie ha pasado por momentos muy duros el primero de ellos fue la separación de sus padres, en 1972, cuando ella solo tenía 4 años pero, sin duda, fue la muerte de su padre, con solo 42 años lo que le marcó a la temprana edad de 9 años.

Y es que, la noche del 16 de agosto de 1977 Lisa Marie se encontró con la que entonces era la novia de Elvis, Ginger Alden, estaba tratando de reanimar al artista pero ya estaba muerto.

Una adolescencia problemática

Después, la joven Lisa tuvo una adolescencia un tanto rebelde y problemática donde pasó por varias escuelas privadas e internados pero que estuvo marcada por el consumo de drogas: "Era una especie de niña solitaria, melancólica y extraña", explicó ella misma a Los Angeles Times en 2003.

"Tuve un modo autodestructivo real por un tiempo. Realmente nunca encajé en la escuela. Realmente no tenía ninguna dirección".

La carrera musical de Lisa Marie Presley

Durante mucho tiempo Lisa Marie fue reacia a iniciar su propia carrera musical debido a la presión por ser la hija del rey del rock. Pero finalmente en el año 2003 se atrevió a lanzar su álbum debut llamado 'To Whom It May Concern', con el que alcanzó el número 5 en la lista Billboard 200 y fue certificado oro ese verano. Escribió casi todas las letras del álbum y coescribió todas las melodías.

Tras su primer disco llegaron dos más: 'Now What' en 2005 y 'Storm & Grace' en 2012.

Los 4 matrimonios de Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley tuvo una vida sentimental muy movidita y llegó a casarse hasta en 4 ocasiones. Primero se casó el 3 de octubre de 1988 en Marruecos con Danny Keough. Fruto de este matrimonio nacieron sus dos hijos mayores. Su hija, la actriz Riley Keough, y su hijo Benjamin Storm Keough. 8 años después de darse el 'sí, quiero', en 1994 se divorciaban. Aunque siempre han tenido una relación muy cercana e incluso ella aseguró que Danny era "su mejor amigo".

20 días después de divorciarse Lisa Marie se casó con nada más y nada menos que con Michael Jackson el 26 de mayo de 1994 en República Dominicana. Fue, sin duda, su matrimonio más mediático y muchos fueron los que dudaron de su relación. No llegaron a tener hijos y se divorciarían dos años después.

Nicolas Cage y Lisa Marie Presley | Cordon Press

Lisa Marie conoció a Nicolas Cage en una fiesta y en agosto de 2002 se casaban en otra mediática boda. Pero su unión solo duró 3 meses ya que en noviembre de ese mismo año firmaban el divorcio tras alegar diferencia irreconciliables.

Su último matrimonio fue en el año 2006 con el guitarrista, productor musical y director Michael Lockwood. De esta unión nacieron sus dos hijas mellizas, Finley Aaron Love Lockwood y Harper Vivienne Ann Lockwood en 2007. Éste fue el matrimonio más duradero de la artista quien se divorció en el año 2016.

El suicido del hijo de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, a los 27 años

El peor momento que Lisa Marie Presley tuvo que afrontar en su vida fue la muerte de su hijo Benjamin Keough quien se suicidó a los 27 años el 12 de julio de 2020.

Lisa Marie habló abiertamente sobre esta pérdida el pasado mes de septiembre por el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo: "Mi vida y la de mis tres hijas tal como las conocíamos fueron completamente detonadas y destruidas por su muerte. Vivimos en esto cada día", afirmaba.

"El duelo es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieran que creamos. No lo 'superas', no 'sigues adelante', punto", decía tajante.

"Sigo adelante por mis niñas. Sigo adelante porque mi hijo dejó muy claro en sus últimos momentos que cuidar de sus hermanitas y velar por ellas estaban al frente de sus preocupaciones y de su mente. Las adoraba absolutamente y ellos a él", terminaba diciendo.