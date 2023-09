El sincero testimonio de Anahí de Rebelde sobre su anorexia y cómo estuvo a punto de morir: "En el hospital me quitaba el suero por no engordar"

Anahí Puente es una conocida actriz y cantante que saltó a la fama internacional con la serie Rebelde y su grupo musical RBD, con el que está de nuevo de gira nostálgica por todo el mundo.

Aunque tiene una larga carrera a sus espaldas en la industria mexicana, Anahí no ha tenido una vida fácil delante de los focos pues empezó con problemas de Trastornos de la Conducta Alimentaria cuando apenas era una adolescente.

Ahora, a sus 40 años, Anahí se encuentra en un momento mucho mejor de salud y quiere contar su historia para que pueda servir a más jóvenes en su posición, cuando vivió con una grave anorexia.

En una extensa entrevista con el periodista López-Dóriga, Anahí se ha sincerado como nunca sobre su experiencia y relata el momento en el que peligró su vida con solo 18 años.

"Yo podía pasar 5 o 6 días sin probar bocado. A veces comía una toronja [un pomelo], a veces comía hielo para engañar al estómago", y tras su revelación dice a cámara muy preocupada: "No quiero que tomen de aquí ninguna idea, por favor".

"Pero tengo que contarlo", explica. "Y después cuando ya no podía más venían los atracones y... como tantos se han burlado, sí, vomitaba mucho", añade refiriéndose a haber sido el blanco de bromas y rumores sobre su conducta.

Y entonces cuenta un suceso aterrador: "Estaba un día con mi prima Alicia, que hasta hoy le digo 'gracias porque me salvaste la vida'. Íbamos en su coche y le dije 'me siento mal, algo me pasa'. Tenía el corazón a mil, y sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro".

Anahí cuenta que su prima no dudó en llegar al hospital rápidamente. "Gracias a Dios, porque llegué con un paro cardíaco horrible, no sabes cómo llegué. Me meten a urgencias y gracias a Dios, me salvaron la vida", revela.

Aunque asegura que no es médico y ella no estaba consciente, cuenta lo que le dijeron: "Tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo y de electrolitos y de absolutamente todo, que mi corazón, era una taquicardia tal, que mi corazón no podía más".

La actriz revela que se pasó semanas en el hospital, porque "todos mis niveles estaban muy mal".

"Y lo peor de todo es que yo me sacaba el suero, porque yo pensaba 'me va a engordar' Imagínense lo tremendamente mal que estaba", confiesa incrédula. "Y cuando se descuidaban me metía en el baño a vomitar", reconoce también.

No obstante, tuvo un punto de no retorno poco después de salir del hospital: "Me dije, Dios mío, estoy viva, ¿qué estoy haciendo? No puedo permitir esto más, tengo que hacer algo por mí". Y así comenzó su viaje para sanar, en el que asegura que "me volví muy dura, me puse un caparazón muy grueso", algo de lo que también ha hablado al abordar su salud mental en los años de mayor fama, como puedes recordar en el vídeo de arriba.