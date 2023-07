Ryan Reynolds recuerda con acidez su escena más incómoda con Sandra Bullock desnudos que hoy necesitaría "recursos humanos"

Ryan Reynolds y Sandra Bullock tienen una gran amistad desde que eran adolescentes y juntos protagonizaron en 2009 'La proposición'. En aquel momento, el canadiense ya era un actor más que confirmado en Hollywood, aunque aún estaba por llegar su pelotazo particular con 'Deadpool', cuya tercera entrega está en desarrollo con Hugh Jackman. Por su parte, la intérprete era una de las divas de las comedias románticas.

Juntos se unieron en esta película, que fue todo un éxito, en la que Bullock da vida a una influyente editora de Nueva York que obliga a su joven asistente a casarse con ella para mantener su visado en los EE.UU. y evitar la deportación a Canadá.

Ahora, 14 años después y aprovechando el 59 cumpleaños de la actriz, Reynolds ha vuelto a demostrar por qué es el 'rey' de las felicitaciones de Hollywood.

En Instagram, la estrella de 46 años ha compartido la famosa escena en la que los dos tienen un percance desnudos, una de las más icónicas del film. "¡Feliz cumpleaños a la inimitable e impresionante Sandra Bullock! Para tu cumpleaños de este año, nos conseguí a ambos coordinadores de intimidad. Y un departamento de recursos humanos. ¿Y ropa?", ha escrito haciendo alusión mordazmente a que hoy en día este momento necesitaría de expertos en el rodaje.

Aún así, la actriz comentó que nunca se sintió incómoda grabando esta escena, al contrario que con esta película con la que se sintióavergonzada y arrepentida de haber hecho. En una entrevista para About Last Night con Adam Ray dijo que "no se permitió a nadie estar allí, solo al personal imprescindible y los encargados de maquillaje".

"Ryan y yo teníamos estas cosas de color carne pegadas a nuestras partes íntimas, mi cabello estaba estratégicamente sobre los pezones y el 'pequeño amigo de Ryan', bueno no pequeño, en absoluto, no lo sé porque ¡no miré!", recordó Bullock, quien, hacia el final del rodaje, escuchó a la directora decir desde la oscuridad "Ryan, podemos ver tus testículos desde aquí".

Sin embargo, agradeció mucho que Reynolds fuera su amigo, ya que, de lo contrario, la situación hubiera sido mucho más incómoda: "Fue con un amigo en quien confiaba y en un ambiente en el que me sentí segura".