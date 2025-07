Sarah Michelle Gellar habla de su cameo en la nueva Sé lo que hicisteis el último verano a pesar de estar muerta: "Fue surrealista"

Cuidado esta noticia contiene Spoliers de la nueva película sobre Sé lo que hicisteis el últimos verano.

El regreso a la gran pantalla de Jennifer Love Hewitt y Freddie Prize Jr. a la saga de terror después de 28 años está siendo muy comentado. No solo por volver a ver a Julie y Ray sino también por los rumores que hay sobre la mala relación que hay entre los actores.

En la cinta original los únicos protagonistas que sobreviven son los personajes de Jennifer Love Hewitt y Freddi Prize Jr. siendo una de las muertes más recordadas la de Sarah Michelle Gellar, quien interpretaba a la bella Helen Shivers.

Pero la nueva película, dirigida y escrita por Jenn Robinson, tenía guardada una sorpresa, el regreso en forma de cameo de Helen, aunque no la han revivido solo aparece en una pesadilla que tiene el personaje de Madelyn Cline, Danica Richards.

Sarah Michelle Gellar como Heln Shivers en Se lo que hicisteis el último verano | Sony Pictures

Gellar ha hablado sobre este momento icónico en la alfombra roja de Las Culturistas Culture Awards en Los Angeles: "Jenn Robinson me lo planteó hace unos tres o cuatro años. Ha sido un proceso largo. Pensé: Es una idea buenísima, pero no sé. ¿A la gente todavía le encanta la película? ¿La gente todavía la ve?", empieza diciendo.

"Jenn me repetía desde el principio: Tienes que hacer algo. Y yo le respondía: Estoy muerta. Estoy muerta. Esto no es sobrenatural. Ella me decía: Voy a averiguarlo. Y lo hizo, y fue brillante".

Helen vuelve a aparecer tal y como la conocimos en la película de 1997, como la nombrada reina de belleza: "¿Cómo fue volver a llevar la corona? "Fue surrealista. Cuando me la pusieron en la cabeza y me pusieron el vestido, y allí estaba yo, con una foto mía de cuando era Croaker Queen al lado, pensé: ¡Qué locura!".

"Siempre he dicho: Estoy muerta. No mentí. No miento. Estoy muerta", explica Sarah Michelle quien ha mantenido el secreto de su cameo todo este tiempo y siempre ha asegurado que Helen estaba muerta.

Sobre el regreso del personaje también ha hablado su marido, Prinze Jr: "Soy bastante bueno guardando secretos, así que no me resulta difícil", explicó en el estreno donde posó junto a su mujer.

"Pero tenía amigos que me decían: Anda, tío, podrías contármelo. Yo les decía: No te voy a decir nada, tío. Tienes que venir a ver la película como todo el mundo".