Matthew Perry elige el mejor chiste de Chandler en 'Friends'

La frase corresponde al primer episodio de la segunda temporada de ' Friends ', titulado "El de la nueva novia de Ross", en el que Chandler necesita un traje y Joey le recomienda a su sastre Frankie, descubriéndose luego que este abusaba de Joey sin que se hubiese percatado de que su conducta no era adecuada.

Matthew Perry se encuentra en plena promoción de su nueva miniserie 'The Kennedys After Camelot'. En una entrevista en el programa ' Good Morning America ' le preguntaron cuál es su diálogo favorito de Chandler en ' Friends ', su chiste o broma favorito.

WATCH: @MatthewPerry talks about 'FRIENDS' and his all-time favorite Chandler Bing one-liner! pic.twitter.com/lEPqAbj1JE