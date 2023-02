Harrison Ford, muy despectivo ante los rumores sobre su actitud en público y si sufre ansiedad social

A sus 80 años Harrison Ford es uno de los actores más importantes de Hollywood, aunque no es una persona muy dada a hablar de su vida privada siendo, incluso, una incógnita para muchos. Tanto es así, que durante años se ha hablado de su comportamiento en apariciones públicas llegando a ser tildado de gruñón.

Además, también se ha rumoreado mucho que esta actitud podría deberse a que Harrison Ford sufre ansiedad social. Una serie de especulaciones a las que ahora el actor ha hecho frente en una entrevista a 'The Hollywood Reporter': "Eso suena como algo que diría un psiquiatra, no un observador casual", explica. Para después asegura de forma tajante: "No tengo un trastorno de ansiedad social. Aborrezco las situaciones aburridas".

"Sé quién diablos soy", dice con rotundidad. Aunque, también matiza, que cuando empezó como actor de teatro se ponía muy nervioso: "No era tímido, estaba jodidamente aterrorizado", declara. "Me temblaban tanto las rodillas que podías verlo desde la parte trasera del teatro. Pero eso no es ansiedad social. Eso es no estar familiarizado con el entorno".

"Pude convencerme a mí mismo y después disfrutar de la experiencia de estar en el escenario y contar una historia junto al resto", termina explicando.

Harrison Ford protagoniza junto a Jason Segel la serie de Apple TV 'Shrinking' donde cuanta la historia de un terapeuta especializado en el duelo que rompe las reglas diciendo a sus clientes exactamente lo que piensa. Jimmy (Jason Segel) ha perdido a su mujer y quiere probar un nuevo enfoque para tratar su pérdida, pero no está claro cómo ayudará a los demás. Puedes ver el tráiler arriba de la noticia.

Ford también ha sido sincero al revelar que los terapeutas no son para él: "Mi opinión sobre la profesión, es del practicante. Hay muchos tipos de terapia, estoy seguro que hay muchas de ellas que son útiles para muchas personas. No estoy en contra de la terapia para nadie, excepto para mí. Sé quién diablos soy en este instante".