Leonardo DiCaprio podría haber sido Max en El Retorno de las Brujas pero hubo algo que lo impidió

El Retorno de las Brujas (Hopus Pocus) se estrenaba en 1993 con Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy encarnando a 3 hermanas que regresan a la vida tras ser sentenciadas a muerte hace 300 años en Salem.

El encargado de traerlas de vuelta es el personaje de Max Denninson, el protagonista de la película y que interpretó el actor Omri Katz, a quien no pudimos ver en la secuela y que él mismo lamentó su no participación.

'El retorno de las brujas' | Disney

Pues bien, ahora el director de la cinta, Kenny Ortega, ha revelado a EW que cuando buscaban al actor perfecto para el papel de Max tuvo una reunión con un joven Leonardo DiCaprio de 18 años.

Pero había un detalle que impedía a Leo hacer el papel y es que había sido elegido para estar en la película What's Eating Gilbert Grape, proyecto por el que recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

"Mi equipo de casting me llamó y me dijo: Vamos a enviar a alguien, pero no pueden aceptarlo", recuerda Ortega sobre cómo llegó a reunirse con DiCaprio. "Dijeron: Queremos que sepas quién es, queremos que lo conozcas, aceptó venir a conocerte, pero no puede hacer el papel. Le están ofreciendo una película con De Niro y What's Eating Gilbert Grape".

Kenny Ortega comenta que Leo no leyó el papel pero se reunieron y el cineasta pudo ver el enorme potencial que tenía el joven actor y cómo habría sido perfecto para ser Max: "Entró y fue simplemente increíble, tan extraordinario y único, vino y estaba estresado", comenta.

Omri Katz en 'El retorno de las brujas' como Max Denninson | Cordon Press

"Él dijo: Me siento mal por estar aquí porque no puedo hacer esto, porque estoy realmente concentrado en estas otras cosas, y yo dije: Es comprensible", comenta.

"Compartimos un sándwich juntos. Fue súper genial. Cuando salió, llamé a mis agentes de casting y les dije: Me estáis matando", recuerda frustrado.

Aunque asegura que la elección de Omri fue estupenda entonces: "Para mí estaba muy claro que DiCaprio era tan especial, pero tengo que decir que cuando Omri entró, había algo que era tan perfecto y que siento, hasta el día de hoy, entregó todo lo que esperábamos en ese papel. Era adorable", termina diciendo.

Omri Katz en 'El retorno de las brujas' como Max Denninson | Cordon Press

Junto a Omri Katz el reparto infantil se completaba con Thora Birch quien encarnaba a la dulce y lista Dani Denninson, su hermana en la película.

Tras la cinta de Halloween Thora tuvo un enorme éxito en su carrera y llegó a hacer mucho otros papeles en grandes películas como American Beauty. En el vídeo de arriba puedes ver qué ha sido de ella y si ha seguido actuando en todo este tiempo.