Omri Katz lamenta no estar en 'El retorno de las brujas 2': " Me siento mal por los fans"

Muchos fans de 'El retorno de las brujas' pueden haberse sentido decepcionados al conocer la noticia de que los protagonistas originales no volverán para esta secuela. Aunque por suerte sí lo hará el trío popular de brujas (Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy), es inevitable echar en falta a personajes como el de Max Dennison, quién fue el encargado de encender la llama de la vela negra en la película que trajo de vuelta a las hermanas Andersson en la cinta original.

El actor que dio vida al personaje Omri Katz, habló recientemente con 'Entertaiment Weekly' comentando su ausencia en la nueva película:

"La gente ha estado preguntando y, desafortunadamente, no estoy en esto. Me hubiera encantado estar involucrado", explicaba el intérprete. "Me siento mal por decirle a los fans originales que dice que no estaré ahí, porque estoy seguro de que querían vernos repetir nuestros papeles".

Omri Katz en 'El retorno de las brujas' como Max Denninson | Cordon Press

Aunque lamenta no poder formar parte de esta nueva aventura, Katz ha aprovechado para elogiar el trabajo del equipo tras 'El retorno de las brujas 2'. Esperando que la propuesta de la directora Anne Fletcler pueda conquistar a una nueva generación de espectadores.

"¡Creo que será bueno para todos los que amaron la original!. Espero que los fans la vean. Yo no me la pienso perder".

Omri Katz interpretó a Max, un adolescente de Los Ángeles que se muda a Salem, donde él y su hermana, Dani (Thora Birch) hacen equipo con una chica de la localidad, Allison ( Vinessa Shaw ), en la noche de Halloween. Un equipo improvisado que intentará frustrar el regreso de las hermanas Sanderson después de resucitarlas por accidente, 300 años después de que fueran ejecutadas.

Vinessa Shaw y Thora Birch tampoco regresan a la secuela

'Entertaiment Weekly' también fue el medio de confirmar que los personajes de Dani y Alison, no continuarán en la segunda parte de 'El retorno de las brujas'. Aunque Thora Birch fue considerada para un papel secundario, finalmente no pudo participar en el rodaje por problemas de agenda con el rodaje de la serie de Netflix, 'Miércoles'. La directora explicó que a pesar de sus intenciones fue imposible propiciar este regreso:

"Fue difícil intentar que formarán parte de la historia, pero sí hablamos sobre ello. […] Sobre verlos en un cameo. La gente nos comentaba '¡pueden estar al fondo!' y yo pensaba ¿En serio? ¿Vamos a poner a los protagonistas originales en el fondo sin intervenir, y la gente va a sentirse satisfecha con ello? Por supuesto que nadie se sentiría satisfecho, estarían enfadados".

La historia principal seguirá la historia de un nuevo grupo de mortales. Aunque contarán con el regreso del gato Thackery Binx, uno de los personajes más queridos del filme original, que estará de vuelta de "una forma inesperada". Y también veremos a Dough Jones, quién regresará para dar vida al zombie Billy Butcherson, el cual ayudó en la protección de los protagonistas de la primera entrega.

'El retorno de las brujas 2' se estrenará directamente en Disney + el próximo 30 de septiembre.