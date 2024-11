El "trauma" que Keira Knightley sufrió tras especularse que padecía anorexia durante años: "Me humillaron públicamente"

La fama tiene un lado oscuro que pocas veces se discute con profundidad: el impacto que la presión pública y los rumores pueden tener en la salud mental de quienes se encuentran en el centro del foco. Keira Knightley, una de las actrices más icónicas de su generación, sabe bien lo que es lidiar con las consecuencias de ser constantemente observada y juzgada desde muy joven.

En una reciente entrevista con The Times, la actriz de 39 años, ha hablado abiertamente sobre el trauma que le causaron las especulaciones acerca de que padecía anorexia durante su juventud, un tema que copó titulares y fue motivo de escrutinio mediático en su carrera temprana: "Sabía que no lo estaba haciendo. Sabía que estaba comiendo".

Keira Knightley con su icónico vestido verde en Atonement (Expiación) | Cordon Press

"De esa manera clásica del trauma, no lo recuerdo. Ha habido una eliminación completa, y luego surgen algunas cosas y de repente tengo un recuerdo muy corporal de eso porque, en última instancia, me humillaron públicamente, ¿no es así?", afirma la actriz. "Obviamente es parte de mi psique, dada lo joven que era cuando sucedió. Me he acostumbrado a eso", sigue diciendo.

A los 22 años, la presión y los rumores llevaron a Knightley a una "crisis mental" que culminó con un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático (TEPT) y un año de retiro de la actuación. La actriz ha explicado cómo, en aquella época, los temas de salud mental apenas se discutían y ha recordado un momento particularmente impactante: durante una gira de prensa, se le preguntó de forma insensible sobre los problemas de anorexia de Mary-Kate Olsen.

Keira Knightley | Cordon Press

"Querían avergonzarla por buscar ayuda para la anorexia. Recuerdo estar sentada allí y pensar: 'Vaya, esto es una locura. ¿Te lo puedes imaginar?'", ha recordado la actriz.

Keira, que hoy prioriza su bienestar personal y profesional, ha utilizado su experiencia para subrayar la importancia de tratar con empatía los trastornos alimentarios y la salud mental. Su testimonio invita a la reflexión sobre cómo la industria y el público abordan temas tan delicados y, sobre todo, cómo el apoyo debe reemplazar el juicio.