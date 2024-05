Keanu Reeves y Sandra Bullock hablan sobre su química y suplican volver a trabajar juntos "antes de morir"

En 1994 se estrenaba Speed, la cinta protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock donde cautivaron a la audiencia con su química en pantalla. Ahora se cumplen 30 años de su estreno y por este motivo los actores han hablado en el podcast 50 MPH.

Así, Sandra Bullock empieza diciendo sobre el que fue uno de sus primeros éxitos de su carrera: "Tampoco fui la primera opción. Yo no era la segunda opción. No creo que fuera la tercera opción. Pero yo era una elección y estaba muy emocionada y feliz de estar allí. En algunos de los mejores momentos de mi vida, no fui la primera opción. Lo pasé muy bien y se me permitió ser quien pensé que debería ser Annie. Entonces, quiero decir, no estaba buscando nada. Estaba agradecida y emocionada de estar con quien estaba, y simplemente adoraba, y todavía adoro, a Keanu. No pensamos que haría lo que hizo, pero yo tampoco sabía nada mejor en ese momento. No tenía el control de mi carrera. Tenía el control... bueno, de un volante, ¡pero no de ese autobús! Sólo estaba de paseo, ¿sabes?", dice entre bromas.

Par después Keanu Reeves hablar sobre lo que fue actuar juntos: "Creo que nos teníamos afecto", comenta. "Y los propios personajes sienten afecto. Creo que el de Jack y Annie es diferente al de Sandra y Keanu, pero creo que jugamos entre nosotros y creo que fue simplemente divertido. Creo que también confiamos el uno en el otro, ¿verdad?".

Keanu Reeves y Sandra Bullock en Speed | Cordon Press

"Realmente no nos miramos en esta película excepto quizás tres o cuatro veces, porque estábamos constantemente luchando contra los elementos. Y creo que eso también lo hizo tan eléctrico: al verlo, supongo que quieres que se conecten", responde Sandra hablando sobre su química.

"Me sentí muy cómoda con Keanu. No había nada que yo no pudiera intentar, hacer o decir y que él no hubiera luchado, sentí, para que yo hiciera, dijera o intentara, y ese tipo de confianza es muy raro con los actores. Cada vez que le lanzaba algo, él devolvía el manotazo y simplemente decías: 'Está bien, ahí está mi compañero'".

Entonces, en medio de la entrevista, Sandra y Keanu, aseguran que les encantaría volver a trabajar juntos, incluso en Speed 3: "Quiero decir, ya sabes, arrasaríamos".

Keanu Reeves y Sandra Bullock en la película de 2006 La Casa del Lago | Cordon Press

"No hay una fórmula. Simplemente lo es", dice Bullock sobre su química. "Antes de morir, antes de dejar este planeta, creo que Keanu y yo debemos hacer algo frente a la cámara. ¿Estamos, ya sabes, en sillas de ruedas o con andadores? Tal vez. ¿Estamos en pequeños scooters en Disneylandia?", dice la actriz.

Para terminar Keanu apuntando: "Es como si hubiera un canto de sirena, como si hubiera algo que no se hizo. Me encantaría volver a trabajar contigo antes de que se nos cierren los ojos".

Después, del éxito de Speed se hizo Speed 2, aunque Keanu no participó en la secuela. Un proyecto que no obtuvo los resultados deseados y que del que Sandra ha confesado que se avergüenza. Después, en 2006, volvieron a coincidir en la película La Casa del Lago.