El desconcertante momento que vivió Keanu Reeves en Madrid con una biblia y una fan: "Es el Elegido"

En los 59 años que tiene Keanu Reeves el actor ha visitado en varias ocasiones nuestro país. Así, hace unos años se pudo ver al protagonista de 'Matrix' en su visita más flamenca en Jerez de la Frontera, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, el director de cine Scott Derrickson ha revelado una impactante anécdota que vivió junto a Keanu Reeves en Madrid. Una vivencia que ha revelado a través de Twitter después de ver un tweet donde preguntaban: "¿Cuál es tu interacción favorita que has tenido con una celebridad?".

Scott Derrickson y Keanu Reeves en Madrid presentando The Day the Earth Stood Still (Ultimátum a la Tierra) | Getty

Así, el cineasta explica: "Una vez estuve con Keanu Reeves ante el cuadro Cristo crucificado de Diego Velázquez de 1632 en el Museo del Prado de Madrid. Mientras hablábamos del poder desgarrador de la pintura, una anciana española se acercó con una Biblia y un bolígrafo y se los tendió a Keanu", empieza diciendo.

"Desconcertado, dijo: ¿Quieres que firme eso? La anciana no dijo nada, por lo que Keanu firmó la Biblia de mala gana y la anciana se alejó arrastrando los pies. ¿Cuántas veces te han pedido que firmes una Biblia? Yo pregunté. La primera vez, dijo. Miré a Cristo crucificado, luego volví a mirar a Keanu (quien es Neo y es una de las grandes figuras de Cristo en la historia del cine) y pensé: Él es el Elegido", termina contando Derrickson.

Scott Derrickson es un importante director de cine experto en teología que ha dirigido películas como: El exorcismo de Emily Rose, Sinister, The Black Phone o las dos entregas de Doctor Stranger para Marvel.

Además, trabajó directamente junto a Keanu Reeves en la película del 2008 The Day the Earth Stood Still (Ultimátum a la Tierra) en la que aparecen también Jennifer Connelly y un muy jovencito Jaden Smith.