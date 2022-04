Jonathan Ke Quan ('Los Goonies'), se sincera tras estar más de 20 años sin trabajar: "Ha sido duro"

El cine de los 80 nos dio muchas estrellas jóvenes cuyas carreras quedaron truncadas por diferentes motivos. Más allá de casos muy sonados, como Linda Blair, de 'El exorcista' o Corey Feldman, de 'Los Goonies', muchos niños simplemente no encontraron su lugar en la industria como estrellas adultas.

Es el caso de Jonathan Ke Quan, también actor de 'Los Goonies', y de la segunda parte de 'Indiana Jones', por la que se le recuerda interpretando el personaje de 'Shorty'. Recientemente lo hemos vuelto a ver en 'Everything Everywhere All at Once', junto a Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis, entre otros. Ha sido tras 20 años fuera de la industria, ya que el actor se retiró oficialmente en 2002.

Sobre esto ha hablado con la prensa recientemente en un evento de la revista 'People' donde se ha sincerado sobre el tiempo que se ha mantenido alejado de los focos: "Ha sido duro. He esperado a que el teléfono sonara, pero rara vez ha ocurrido".

Jonathan Ke Quan, actor de 'Los Goonies' e 'Indiana Jones', a la izquierda | Getty

Su primera audición exitosa no llegaría hasta 2020, siendo seleccionado para la elogiada 'Everything Everywhere All at Once', donde interpreta a un mismo personaje en realidades paralelas: "Cuando leí el guion pensé que estaba escrito para mi porque mis personajes son como yo, y entendía a cada uno de ellos por separado".

También confesó a los medios que ha estado en esta película gracias a su ex-compañero en 'Los Goonies', Jeff Cohen, quien le ayudó a negociar el contrato para estar dentro de la producción. Ke Quan citó las palabras de su productor: "Nunca habría imaginado que le hablaría a Chunk para conseguir información de esta película", en referencia al personaje que interpretaba Cohen en la famosa película infantil.

