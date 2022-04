Jennifer Grey habla de su mala relación con Patrick Swayze en 'Dirty Dancing'

En 1987 se estrenaba una película que se convirtió en un tremendo éxito y que, hoy en día, sigue siendo todo un referente. Estamos hablando de 'Dirty Dancing', la cinta protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swayze y que puso a bailar a toda una generación con el icónico tema 'The Time of My Life'.

La cinta contaba la historia de amor imposible entre Baby, una inocente joven que acude a resort de vacaciones con su familia, y Johnny, el profesor de baile de allí con fama de mujeriego.

Los personajes al final tienen un final feliz y pueden disfrutar de su amor juntos pero, durante años, se ha rumoreado que en la vida real los actores no se llevaban nada bien cuando las cámaras dejaban de grabar.

Así, ahora, Jennifer Grey ha publicado sus memorias en un libro que ha llamado 'Out of the Corner', donde habla de muchos aspectos.

Uno de los más impactantes fue cómo su carrera acabó en el olvida al operarse la nariz dos veces y que nadie la reconociera. Pero, además, en una entrevista con 'People' se ha sincerado sobre su relación con Patrick Swayze.

De esta forma, le preguntan si su complicada relación con Swayze ayudó a impulsar la película. A lo que Grey responde que hizo que su interpretación fuera más real ya que sus personajes pertenecen a mundos distintos y, en un principio, tienen bastantes encontronazos.

"De la misma manera que se suponía que Baby y Johnny no debían estar juntos... una pareja natural, ¿verdad? Y no éramos una pareja natural. Y el hecho de que necesitáramos ser una pareja natural creaba una tensión", empieza diciendo.

"Porque normalmente cuando alguien no es natural, tú... ambas personas siguen adelante, pero nos vimos obligados a estar juntos", continúa.

La actriz de 'Dirty Dancing' Jennifer Grey | Getty

Para continuar explicando que se arrepiente de no haber aprovechado más el tiempo con él y aprender a su lado: "Nuestra obligación de estar juntos creó una especie de sinergia, o como una fricción. De hecho, acabo de pensar en Patrick. Siento como si yo pudiera decirle cualquier cosa ahora, le diría: 'Lamento mucho no poder apreciar y deleitarme en quién eras, en lugar de desear que fueras más como yo quería que fueras'".

Además, Jennifer Grey habla sobre cómo todo el mundo esperaba que en la vida real ambos tuvieran una historia de amor. Pero, Patrick Swayze estaba casado y Grey salía con el actor Matthew Broderick.

"Él estaba casado y muy enamorado de su esposa. Lo que sea que estaba haciendo, yo no estaba... estaba muy ocupada con Matthew. Como, ¿Qué podría ser más diferente?".

Patrick Swayze y Jennifer Grey en 'Dirty Dancing' | Vestron Pictures

Seguro que te interesa:

Jennifer Grey ('Dirty Dancing') habla del calvario que sufrió tras operarse la nariz y arruinar su carrera