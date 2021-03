Así fue la despedida de Beatriz Montañez en su último programa de 'El Intermedio'

Beatriz Montañez, la que fuera presentadora de 'El Intermedio' junto a El Gran Wyoming dijo adiós a la televisión en 2011. Y hace cinco años decidió empezar una nueva vida mudándose a una cabaña en mitad del bosque en la que vive sola desde entonces.

Hace unos días Montañez abrió las puertas de su nuevo hogar a los informativos de laSexta, mostrando cómo es su nueva forma de vivir. "Tenía un trabajo que todo el mundo hubiera pensado que era maravilloso y una vida que vista desde fuera podía parecer idílica, pero dentro había algo que no estaba funcionado", ha narrado la periodista.

Pese a que su decisión era firme, los inicios no fueron nada fáciles. Montañez ha contado que estuvo "un año y medio viviendo con velas, no había electricidad, había agua corriente pero no caliente". Hasta que instaló placas fotovoltaicas en el que a día de hoy sigue siendo su casa, llegó a gastar hasta 100 euros al mes en velas.

Además, adaptarse a vivir en un hábitat así le trajo algunos problemas de salud al comienzo. "Cuando creía que lo sabía todo y que era lo suficientemente inteligente como para poder valerme sola, empecé a coger hierbajos y caí enferma cuatro días".

Una vez pasados estos malos momentos confiesa que es feliz con su nueva vida: "Ahora vivo en una casa prestada en la que soy mucho más feliz que en una casa de 200 metros cuadrados".

En Objetivo recordamos hoy cómo fue la despedida de Beatriz Montañez en su último programa de 'El Intermedio' en 2011. Un momento muy especial para la presentadora, en el que sus compañeros de equipo de aquel entonces, Gonzo, Dani Mateo, Usun Yoon, Thais Villas y El Gran Wyoming, se despidieron de ella al ritmo de '¿Por qué te vas?' con Pablo Sebastián al piano. Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.