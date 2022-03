Robin Williams dejó a lo largo de su carrera muchas películas de culto. El actor falleció en 2014, pero en su legado constan una larga lista de películas que marcaron a distintas generaciones. Creó escuela con su particular estilo de comedia física y sus tiernos papeles ablandaron el corazón de más de uno.

Sus personajes muchas veces daban valiosas lecciones a los protagonistas y un ejemplo de ello es 'Señora Doubtfire'. En la película da vida a un padre que vela por sus hijos disfrazado de abuela y uno de ellos lo interpretó Matthew Lawrence. Ahora, el actor ha recordado el consejo que le dio el fallecido cómico durante el rodaje de la cinta de 1993.

"'Nunca te drogues. Especialmente con cocaína'. Hablaba muy en serio. Me dijo: '¿Sabes por qué cuando vienes a mi camerino me ves así? Esa es la razón. Y ahora estoy luchando por el resto de mi vida porque pasé 10 años haciendo algo muy estúpido todos los días. No lo hagas'. Me mantuve alejado de las drogas por él", recordó en el evento '90s Con'.

Las adicciones del protagonista de 'El indomable Will Hunting' ya era conocidas. El actor de 'Yo y el mundo' explicó que le visitaba a menudo durante la filmación de la película dirigida por Chris Columbus: "Por muy brillante que fuera ante la cámara, iba a visitarlo a su camerino para hablar con él, fue realmente doloroso para él. No lo ocultó. Me habló de su adicción".

También reveló que obtuvo su papel como Chris Hillard en la ficción después de que Williams le echara un cable en la audición. El intérprete de 42 años contó que otro niño le estaba pisando los talones en el casting, así que el cómico le pellizcó la espalda por lo que gritó y lloró.

"Obtuve el papel por ese pequeño detalle. Todo fue gracias a Robin Williams. 'Sé lo que voy a hacer para conseguirle este trabajo a este chico'. Gracias Rob", expresó.

Las escenas eliminadas de Robin Williams en 'Señora Doubtfire'

The Independent desveló una serie de escenas inéditas, y lacrimógenas, que protagonizó Robin Williams y cuyos detalles tienes en el vídeo de arriba.

En la primera de ellas podemos ver a la hija de Hillard, Lydia, como presencia una fuerte discusión entre sus padres mientras ella está participando en un concurso de ortografía.

Por otro lado, tenemos la siguiente secuencia en la que muestran al resto de los niños viendo, de nuevo, a sus padres teniendo una pelea. Esto la cámara lo muestra desde el punto de vista de los niños para aumentar el dramatismo al momento.

