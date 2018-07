Estas son las razones por las que Rachel y Joey debían haber terminado juntos en 'Friends'

Rachel y Joey se besan ante el asombro de Ross en 'Friends' | NBC

Aunque ya han pasado 13 años desde que terminó 'Friends', la serie sigue dando titulares, ya sea porque sus actores no quieren una reunión de los protagonistas o porque sus fans no dejan de crear teorías. La última ha revolucionado a medio Twitter y es que un usuario de esta red social, Claire Willett, ha publicado un hilo con 100 'tuits' en los que da sus razones de por qué Rachel y Joey debían haber terminado juntos en 'Friends'. "Argumento 1: Ross nunca vio a Rachel como una amiga, pero Joey sí lo hizo" o "Rachel se merece a alguien que entienda por qué su carrera es importante para ella" son algunas de las razones por las que defiende esta pareja, que sorprendió en su día a los seguidores de la serie de NBC. "Argumento 3: Joey y Rachel se hacen mejores el uno a otro, Ross y Rachel se hacen peores el uno al otro" y "Literalmente, Ross no puede aceptar que Mark (o cualquier otro hombre) pueda ser amigo de Rachel solo porque él no es capaz" también son otros de los argumentos que da. ¿Estás de acuerdo?

1/ In Defense of Rachel and Joey: A Thread — what is happening 😳 (@kaneandgriffin) 8 de agosto de 2017

6/ ARGUMENT #1: Ross Never Saw Rachel As a Friend, But Joey Did. — what is happening 😳 (@kaneandgriffin) 8 de agosto de 2017

22/ Ross literally cannot accept that Mark (or any man) could be just friends with Rachel because HE couldn't be "just friends" with Rachel. — what is happening 😳 (@kaneandgriffin) 8 de agosto de 2017

63/ ARGUMENT #3: Joey and Rachel Make Each Other Better, Ross and Rachel Make Each Other Worse — what is happening 😳 (@kaneandgriffin) 8 de agosto de 2017

36/ ARGUMENT #2: Rachel Deserved Someone Who Understood Why Her Career Was Important to Her.



(MY DUDES I AM JUST! GETTING! STARTED!) — what is happening 😳 (@kaneandgriffin) 8 de agosto de 2017

Publicidad

@objetivotv | Madrid | Actualizado el 11/07/2018 a las 16:59 horas