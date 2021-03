Erika Eleniak, la actriz de 'Los vigilantes de la playa', reaparece para hablar sobre aceptación: "No dejes que tu peso te defina"

Con apenas 19 años la vimos en 'Los vigilantes de la playa' trabajando a las órdenes de Mitch Buchannon (David Hasselhof). Pero la carrera de Erika Eleniak comenzó incluso antes, cuando apareció en 'ET' siendo sólo una niña.

Unos cuantos años después Erika ha reaparecido con un podcast con el que pretende ayudar a la paz espiritual de sus seguidores. La artista habla en él sobre las enseñanzas que le ha traído su propia vida y en el primer episodio se ha centrado en la aceptación.

A sus 51 años Erika Eleniak insiste en la idea de que no debemos dejar que nuestro peso o "nuestros problemas de grasa nos definan". Ella misma participó en un reality para perder peso en 2006, tras dar a luz a su hija. Si quieres ver sus declaraciones al completo y cómo es Erika en la actualidad, te lo mostramos en el vídeo de arriba.

La actriz, que interpretó a Shauni McClain en 'Los vigilantes de la playa' de 1989 a 1992, no tiene nada negativo que decir sobre el serie y dice que solo se fue para buscar la "diversidad" en su carrera.

"Quería tener una carrera seria, estoy muy agradecida con la serie. Lo que me pasó es que tuve que terminar trabajando tres veces más duro de lo que pensé porque, 'Oh, pechos rebotando, rubia, aquí viene ella pensando que va a conseguir el papel'. Y obtuve algunos papeles geniales, pero me rompí el trasero".

