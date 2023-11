Encuentran muerto a los 35 años al actor Evan Ellingson, antigua estrella infantil y protagonista de La decisión de Anne

El joven actor retirado y antigua estrella infantil Evan Ellingson ha sido hallado muerto en su habitación en una casa del Condado de San Bernardino (California).

Evan obtuvo mucho reconocimiento por su papel en La decisión de Anne (My Sisters Keeper) y realizó papeles muy joven en otros títulos como Hospital General, Bones y CSI: Miami.

Evan Ellingson en CSI: Miami | Cordon Press

Ellingson ha fallecido a los 35 años y las circunstancias de su muerte no han sido esclarecidas, aunque el informe forense apunta que no parece haber signos de violencia, según reporta TMZ.

El medio también asegura en exclusiva que el padre de Evan, Michael Ellingson, les ha revelado que el joven tenía un problemático historial con las drogas y estaba intentando recuperarse, y que en realidad se encontraba en una casa de acogida para personas en recuperación de alcoholismo.

Evan Ellingson y Abigail Breslin en La decisión de Anne | Cordon Press

Hacía más de una década que Evan no había vuelto a ponerse delante de la cámara, pero llegó a participar en películas como The Bondage, Confession, Walk the Talk o Time Changer, además de los papeles que le hicieron más conocido en La decisión de Anne junto a Cameron Díaz y Abigail Breslin, y su arco episódico en CSI: Miami.

Su familia asegura que estaba en un buen momento y recuperándose de sus problemas, por lo que la tragedia es aún un shock para ellos.