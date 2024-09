Don Cheadle comparte cómo usaban a Brad Pitt en Ocean's 12 para combatir a los paparazzi

A comienzos de los 2000 los actores más cotizados del momento se reunieron para protagonizar Ocean's 11, que versionaba el clásico de Frank Sinatra. El reparto lo encabezaban George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy García, Scott Caan, Casey Affleck o Don Cheadle.

Luego la siguieron Ocean's 12 y 13, grabándose en distintos escenarios alrededor del mundo. Concretamente, la segunda entrega se rodó en parte en Italia, por lo que los protagonistas tuvieron que hacer frente a los paparazzi que se agolpaban en sus hoteles.

Sin embargo, contaban con un arma secreta: Brad Pitt. Así lo ha contado Don Cheadle en el podcast Conan O'Brien Needs a Friend: "Cuando estábamos en Italia, donde filmamos la segunda, teníamos un piso completo de un hotel. Si venían los paparazzi, yo estaba con George o Matt o algo así y decíamos: ¡Miren, ahí está Brad! y todos hacían: ¡Ooooh! ¡¿Es Brad?!".

Escena de Ocean's 12 | Cordon Press

Del mismo modo, Cheadle reflexionó sobre el nivel de fama que alcanzó Brad Pitt, inimaginable para la mayoría de la gente. "Todavía puedo andar por ahí. Realmente no me molesta tanto. Alguien dirá algo o sé que alguien me reconocerá, pero en general soy discreto. No creo que Brad pueda ir a ninguna parte", aseguró.

"Es difícil. La gente dice: Bueno, ¿qué esperabas? Creen que ese es el contrato: Debería poder acercarme a ti, ponerme el sombrero en la cabeza y tomarme una foto. ¿Qué pasa? Yo pagué por esto", señaló el actor sobre comentarios que recibe.

Ocean's 14, ¿una realidad?

Junto a ello, recientemente Deadline ha informado que otra película de Ocean's está prevista con la vuelta de George Clooney y Brad Pitt, a quienes vimos juntos hace unos días en el Festival de Venecia.

Brad Pitt y George Clooney en Ocean's Eleven | Warner Bros.

Según ese mismo medio, ambos actores están listos para repetir sus respectivos papeles y que están interesados en Edward Berger para dirigir esta presunta Ocean's 14.

En 2018 se estrenó Ocean's 8, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter o Rihanna entre sus estrellas.