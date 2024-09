Brad Pitt y George Clooney despliegan sus encantos y desatan la locura en Venecia

Brad Pitt y George Clooney han desplegado todos sus encantos en la Mostra de Venecia para presentar, fuera de concurso, la comedia de acción Wolfs, que estrenará este mes Apple TV+.

Tras la trilogía de Ocean's y Quemar después de leer, ambas estrellas se reencuentran en una película para delicia de sus fans. Y es que, la presencia en Venecia de dos de las últimas superestrellas masculinas de Hollwood ha causado furor y muchos admiradores llevan todo el día acampados en la alfombra roja para poder conseguir esta noche en el estreno de Wolfs una foto o una firma de sus ídolos.

Entre vítores, los actores han acaparado todos los focos y la llegada de ambos era una de las citan indispensables del certamen.

George Clooney y Brad Pitt llegando en barco a Venecia | Getty Images

En la película, Pitt y Clooney interpretan a dos criminales profesionales expertos en deshacerse de cadáveres. Son dos "lobos solitarios" y rivales pero se ven obligados a colaborar en un caso donde nada sale como esperan.

"A medida que me hago mayor es más importante para mí trabajar con gente con la que me gusta compartir mi tiempo", dijo Pitt junto a un Clooney que no paraba de hacer bromas fingiendo la misma rivalidad que exhiben en la pantalla.

George Clooney y Brad Pitt en el Festival de Venecia | Cordon Press

"Yo soy mucho más joven que él, aunque sé que no lo parezco", añadió Clooney al tratar de explicar cómo funciona entre ellos esa química y la fricción en los diálogos que les han valido comparaciones con parejas cinematográficas como Paul Newman y Robert Redford, Jack Lemmon y Walter Matthau o Katherine Hepburn y Spencer Tracy. Su amistad de más de 20 años ya es todo un icono del cine.

Wolfs se estrena en AppleTV+ el 27 de septiembre y la plataforma ha encargado ya una secuela a Jon Watts, su director.

Brad Pitt y George Clooney en Wolfs | Cordon Press

Precisamente, han defendido la convivencia de plataformas y distribuidoras tradicionales en la industria del cine actual: "Necesitamos el streaming, es parte de lo que hacemos, pero ellos también se benefician de la distribución tradicional, es una revolución la que estamos viviendo en nuestra industria", dijo Clooney en rueda de prensa.

Y Pitt le secundó: "Siempre seremos románticos con la experiencia de la sala de cine, pero a mí encanta que existan las plataformas porque hay más historias y más talento que nunca, es un equilibrio delicado el que hay que alcanzar, pero creo que se escribirá por si mismo".