Diez cosas que sólo entenderás si eres fan de la serie 'El Internado'

1. Las teorías para intentar averiguar qué iba a pasar en los siguientes capítulos

Termina un capítulo en televisión, confirmas (o no) tus teorías y llega el momento de pensar las nuevas porque te han dejado con mil dudas más. Sí, tú también intentabas hacer quinielas para saber quién era el traidor (puede que hasta te imprimieras una plantilla en papel para rellenarla), qué era la luz que salía del bosque o qué sucedía realmente en ese colegio, entre otras muchas dudas que planteaba la serie y que te hacían pensar durante toda la semana. Y si alguien cercano a ti la veía... podías llevarte horas debatiendo sobre sus tramas.

Imagen de 'El Internado' | Antena 3

2. Antes del boom de las redes sociales: las familias de los foros

¿Recuerdas los foros y los comentarios en las webs? La emisión de la serie se sitúa antes de que las redes sociales alcanzaran la importancia que tienen hoy día y por tanto era en estos portales donde comentabas y analizabas cada detalle, aunque al final terminabas hablando también de otros temas y conectando con personas con gustos similares con los que probablemente hoy día sigas teniendo amistad o contacto. Lo que unió 'El Internado' no lo separa nadie.

Yon González y Marta Torné en 'El Internado' | Antena 3

3. Las batallas de parejas: ¿Fermaría, Julivanista...?

Y tú, ¿de quién eres? Carolmarquistas, Rebemartinista, Fermaría, Julivanista... Estos eran solo algunos de los nombres de los grupos de fans de cada una de las parejas, pero había muchos más. ¿En cuál de ellos estabas tú? Seguro que alguna de las parejas significaba más que la otra y no dudabas en posicionarte a su favor (y debatir con los otros grupos defendiéndola a capa y espada, pero con mucho respeto).

Boda en 'El Internado' | Antena 3

4. La magia de las visitas al "Laguna Negra" de verdad

Aunque sabemos que es ficción en el fondo vemos algo mágico en ese edificio donde se grababa el exterior de la serie, para nosotros nunca será el edificio de la Universidad Antonio de Nebrija, será siempre 'El Internado: Laguna Negra', y todo fan ha visitado o tiene en mente visitar ese edificio y los lugares clave que lo rodean (bosque, columpios, ermita, pozo...) en algún momento de su vida. Si todavía no lo has hecho, debes saber que siguen en su sitio y hay guiños a la serie en algunos de ellos.

La Universidad Antonio de Nebrija era el escenario de 'El Internado' | Antena 3

5. El miedo a que mataran a tu personaje favorito era real

Mucho se habla de 'Juego de Tronos' pero en 'El Internado' también caían como moscas, parecía aquello Puente Viejo. Si te gustaba un personaje seguro que tenías motivos para temer por su vida, porque además era muy probable que en un giro de los siguientes capítulos terminara en el más allá (aunque esto no era siempre un motivo para dejar de aparecer en la serie). Y aunque no muriera, seguro que más de una semana has vivido con la duda de si moría o no.

En 'El Internado' había tantas muertes como en 'Juego de Tronos' | Antena 3

6. El trauma por la muerte del último capítulo

A pesar de temer por su vida durante casi todos los capítulos de la serie, en el capítulo final tuvimos que decir adiós a uno de los personajes más queridos: Fermín, el héroe. Uno de los momentos que más dolió a los fans y que todavía siguen recordando (y jurando venganza a los guionistas). ¿Por qué tuvo que morir, POR QUÉ? No lo entendemos ni lo entenderemos nunca (o sí, pero nos parecerá mal igualmente).

Fermín murió en el último capítulo de la serie | Antena 3

7. El momento ver el avance del siguiente capítulo

Terminabas de ver un capítulo e ibas a ver rápidamente qué iba a pasar en el siguiente en los avances. No fallaba. Te quedabas casi con las mismas dudas pero ya tenías nueva información y fotos que devorar e intentar descifrar, toda pista venía bien para intentar averiguar lo que estaba pasando. Los espectadores estudiábamos más las tramas y el material que aparecía de la serie que los alumnos del Laguna Negra sus libros (no daban un palo al agua con tanta investigación, es la verdad).

Elena Furiase en 'El Internado' | Antena 3

8. Los temores derivados de la serie: caídas desde el torreón o los ojos blancos de Paula

Tú también temías que te fuera a pasar alguna de estas cosas y por si acaso, intentabas evitarlo. Por ejemplo, si subes a una torre alta sabes que no debes asomarte a la ventana, puede que haya un traidor que te lance al vacío, o ese momento de la pequeña Paula con los ojos en blanco en mitad de la noche que aunque solo duró unos segundos y que será recordado para siempre (no querrás ni pensar despertarte un día con esa sorpresita). Lo de encontrarse con cadáveres por los bosques tampoco es que nos haga mucha gracia si nos pasa, todo hay que decirlo.

Imagen de 'El Internado' | Antena 3

9. ¿Por qué mi colegio no tiene pasadizos?

Ese momento en el que los chicos atravesaban la chimenea para acceder a los pasadizos o entraban por la trampilla del bosque te gustaban tanto que tú también quieres en tu casa o colegio una entrada secreta o unos pasadizos (y es probable que alguna vez la hayas buscado sin éxito). Eso sí, OTTOX mejor que se quede lejos, pero entradas secretas que no falten.

Martín Rivas, Yon González y Ana de Armas en El Internado | Antena 3

10. La serie sigue muy viva años después de su estreno

Es probable que ciertos detalles o momentos te recuerden siempre a 'El Internado' porque esta serie marcó a una generación de espectadores y además sus protagonistas están triunfando a raíz de la fama que consiguieron en esta producción, así que no te estás volviendo loco si otras series o películas te recuerdan a esta.

Carlota Gacría y Martín Rivas en El Internado | Antena 3

¿Cuántos reencuentros de actores de la serie has visto últimamente? Seguro que muchos, y siguen interesando porque los espectadores la seguimos teniendo muy presente. Y muy atento porque pronto podrás ver en Atreseries un reencuentro con sus protagonistas, que por cierto, fue 'trending topic' en Twitter cuando se anunció.

El Laguna Negra cerró sus puertas en televisión pero en la mente de los verdaderos fans seguirá abierto para siempre.